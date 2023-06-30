Хотите сэкономить на покупках в мобильных играх? Рассказываем, как это сделать

1. PUBG Mobile
PUBG Mobile – это одна из самых популярных игр в мире. Она представляет собой многопользовательскую игру на выживание, где игроки сражаются друг с другом на огромной карте. Игроки должны найти оружие, боеприпасы и другие ресурсы, чтобы выжить и победить. На внутриигровые покупки монетами Huawei, которые вы будете делать по пятницам, действует кешбэк 30%.
2. Rise of Kingdoms
Rise of Kingdoms – это стратегическая игра, в которой игроки управляют своим государством. Игроки могут выбирать из различных цивилизаций и строить свою империю, сражаться с другими игроками и защищать свою территорию. Игра имеет потрясающую графику и звуковые эффекты, которые погрузят вас в мир стратегических игр.
3. Lords Mobile
Lords Mobile – это еще одна стратегия. Игроки могут выбирать из различных цивилизаций и строить свою империю, сражаться с другими игроками и защищать свою территорию. Игра имеет потрясающую графику и звуковые эффекты, которые погрузят вас в мир стратегических игр.
4. Mobile Legends
Mobile Legends – это RPG (Role-Playing Game), в которой игроки отправляются в путешествие по миру Mobile Legends. Игроки сражаются с монстрами и боссами, собирают ресурсы и развивают своих героев. Игра имеет потрясающую графику и звуковые эффекты, которые погрузят вас в мир RPG.
5. State of Survival
State of Survival – это игра на выживание, где игрокам нужно защищать свою базу от зомби-апокалипсиса. Игроки должны строить сооружения, собирать ресурсы и создавать армию, чтобы защитить свою базу и выжить. Игра имеет простой интерфейс и увлекательный геймплей.
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