Хотите сэкономить на покупках в мобильных играх? Рассказываем, как это сделать

Николай
AppGallery – это третий по величине в мире магазин приложений, где собрано более миллиона российских и международных приложений, сервисов и игр. Огромный каталог позволяет найти игру по душе каждому геймеру, будь то MMORPG, стратегия, казуальная игра или головоломка «три в ряд». В этой статье мы расскажем о лучших играх в AppGallery по мнению российских пользователей.

1. PUBG Mobile

PUBG Mobile

PUBG Mobile – это одна из самых популярных игр в мире. Она представляет собой многопользовательскую игру на выживание, где игроки сражаются друг с другом на огромной карте. Игроки должны найти оружие, боеприпасы и другие ресурсы, чтобы выжить и победить. На внутриигровые покупки монетами Huawei, которые вы будете делать по пятницам, действует кешбэк 30%.

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2. Rise of Kingdoms

Rise of Kingdoms

Rise of Kingdoms – это стратегическая игра, в которой игроки управляют своим государством. Игроки могут выбирать из различных цивилизаций и строить свою империю, сражаться с другими игроками и защищать свою территорию. Игра имеет потрясающую графику и звуковые эффекты, которые погрузят вас в мир стратегических игр.

3. Lords Mobile

Lords Mobile

Lords Mobile – это еще одна стратегия. Игроки могут выбирать из различных цивилизаций и строить свою империю, сражаться с другими игроками и защищать свою территорию. Игра имеет потрясающую графику и звуковые эффекты, которые погрузят вас в мир стратегических игр.

4. Mobile Legends

Mobile Legends

Mobile Legends – это RPG (Role-Playing Game), в которой игроки отправляются в путешествие по миру Mobile Legends. Игроки сражаются с монстрами и боссами, собирают ресурсы и развивают своих героев. Игра имеет потрясающую графику и звуковые эффекты, которые погрузят вас в мир RPG.

5. State of Survival

State

State of Survival – это игра на выживание, где игрокам нужно защищать свою базу от зомби-апокалипсиса. Игроки должны строить сооружения, собирать ресурсы и создавать армию, чтобы защитить свою базу и выжить. Игра имеет простой интерфейс и увлекательный геймплей.


AppGallery уникален тем, что пользователи магазина могут получать эксклюзивные подарки за скачивание приложений или совершение покупок в них, например, по пятницам доступен кешбэк за покупки в различных играх. 

В AppGallery можно оплачивать покупки внутри приложений и игр российскими банковскими картами – MasterCard, Visa, «Мир», а также со счёта мобильного телефона и вашего QIWI Кошелька. Кроме этого, магазин приложений доступен для установки на любое современное устройство на базе Android.
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