Обзор HUAWEI MateBook 14s (2023): больше, чем премиальный ультрабук

Казалось бы, совсем недавно идея носить с собой легкий, но при этом мощный ноутбук граничила с фантастикой. Портатив годился разве что выполнить офисные задачи да пробежаться глазами по нужной информации в сети. А если требуется запустить «тяжелый» графический редактор или отрендерить видео — планируй день заранее, чтобы успеть в кресло перед стационарным ПК. Благо, все это в прошлом и сейчас развернуть рабочее пространство можно за чашкой кофе или в самолете. Все это позволяют сделать ультрабук HUAWEI MateBook 14s, который совершенствуется инженерами из года в год. В это обзоре мы рассмотрим какие изменения получила новая версия повседневного помощника.
Комплектация и дизайнHUAWEI MateBook 14s поставляется в плотной картонной коробке цвета крафтовой бумаги. Лэптоп завернут в матовый полиэтилен и держится мягкими подложками, которые защитят его от падения при транспортировке. В соседнем отсеке адаптер питания Huawei SuperCharge мощностью 90 Вт и двусторонний кабель USB-C.
Как и версия 2022 года, ультрабук доступен в двух цветах — «зеленый шалфей» для любителей неординарных решений и традиционный «космический серый». У меня на обзоре побывал второй вариант, как по мне — он более универсальный и сочетается с любым интерьером.
На крышке нанесено название бренда в сероватом зеркальном исполнении. Открывается HUAWEI MateBook 14s мягко и без затруднений, буквально двумя пальцами. В глаза сразу бросается два момента: ламинированый экран с олеофобным покрытием и низкопрофильная сокращенная клавиатура. Внизу по центру находится тачпад, покрытый стеклом для идеального скольжения пальца по поверхности.
Над клавиатурой в правом верхнем углу располагается клавиша питания с сенсором под отпечаток пальца, который срабатывает безукоризненно после первой же настройки. На правой грани высокоскоростной разъем USB-A 3.0, на левой — Thundebolt 4 и USB-C для питания и подключения дополнительного монитора. Там же есть порт HDMI и гибридный миниджек для наушников и микрофона.
Визуально гаджет выглядит идентично своим предшественникам. Это все тот же лаконичный дизайн, приятный на взгляд и на ощупь, а главное — качество сборки по-прежнему на высоте. Металлический корпус не проминается при нажатии, ничего не скрипит и не люфтит. Но перейдем к непосредственному использованию, где нас ждут некоторые изменения.
Экран и управлениеПосле первичной настройки Windows 11 на первый взгляд ничего не поменялось. Разрешение осталось прежним — 2520×1680 с плотностью 213 пикселей. Заявленная яркость экрана составляет 400 нит — этого с головой хватает для работы под солнцем, даже если вы находитесь где-нибудь на юге. Когда освещение не такое интенсивное, датчик самостоятельно приглушит сияние экрана. С углами обзора тоже все в порядке — картинка отчетливо видна с любого ракурса.
При детальном рассмотрении становится ясно, что экран HUAWEI MateBook 14s все же подвергся серьезному апгрейду. Теперь он сенсорный с касанием по 10 точкам. В основном такая возможность полезна в фотошопе при наличии стилуса. Я с ним не очень дружу. Тем не менее порой приятно оторваться от тачпада и вальяжно скролить ленту и переключать вкладки как на планшете.
Также прокачали частоту обновления с 90 до 120 Гц. С такими показателями картинка становится суперплавной, и возвращаться к прежним параметрам морально не хочется, даже зная о лишнем энергопотреблении.
Еще одной фишкой стал режим «Электронной книги». Он имитирует эффект натуральной бумаги, снижая цветовую температуру и нагрузку на глаза. Понятно, что полноценной читалкой ультрабуку не стать. Но когда требуется одолеть большие объемы текста функция сильно выручает, за что разработчикам HUAWEI огромное спасибо. При этом опция «Защиты зрения» по-прежнему доступна в любое время.
Классически метод ввода остался без изменений. Клавиши собраны на качественных механизмах: длина хода — 1,5 мм, срабатывание четкое, возврат в изначальное положение происходит быстро. При наборе текста звук умеренный и не разбудит окружающих при работе ночью.
Производительность и звук
Железо HUAWEI MateBook 14s местами стало мощнее. Теперь за производительность отвечает процессор Core i7-13700H 13-го поколения и технология «умной» оптимизации Super Turbo. Также есть возможность разгона комбинацией клавиш Fn+P, но только если адаптер подключен к розетке. Графика осталась прежней — интегрированная Iris Xe Graphics. Оперативка 16 ГБ LPDDR5 и внутренний SSD-накопитель на 1 ТБ.
Результаты тестов в CrystalDiskMark, а также производительность процессора и графики в Geekbench представлены на скриншотах ниже.
За звук лэптопа отвечает акустика из 4 динамиков. Звучание достаточно детально передает качество музыкальных композиций разных жанров, имеет достойный запас громкости и прекрасно подходит для кинопросмотра.
Передает звук HUAWEI MateBook 14s также хорошо, как и воспроизводит. Для этого используется четыре микрофона, а алгоритмы искусственного интеллекта удаляют шумы и эхо заднего фона. Во время конференц-связи собеседники не замечали помех, а речь звучала отчетливо, как во время разговора по телефону.
Дополнительные возможностиНемного о веб-камере. Она расположена в верхней части экрана и поддерживает съемку в 720p. Для удаленной связи качество вполне приемлемое. Улучшить общение на расстоянии позволят функции «Зрительный контакт» и «Следящая камера». О них мы подробно рассказывали в обзоре функций «Умной конференции».
Как и у всей серии лэптопов MateBook, здесь тоже есть поддержка экосистемы. Она бесшовно соединяет между собой гаджеты HUAWEI и открывает новые возможности при подключении смартфона, планшета и других устройств. Все преимущества мы также разобрали в статье про «Суперустройство».
Ультрабук также получил модуль Wi-Fi 6E и антенну HUAWEI Metaline. В такой связке соединение с роутером не разрывается вплоть до расстояния 270 метров. Бегать между этажами и вокруг дома вряд ли кому вздумается, а вот в многокомнатной квартире с толстыми стенами такой апгрейд пригодится.
Время работы и скорость заряда
HUAWEI MateBook 14s оснащен высокоемким аккумулятором 60 Вт·ч. Этого хватает на 10 часов видео в разрешении 1080p от одного заряда. Даже если значок батареи на нуле, всего 30 минут у розетки и ультрабук заряжен на половину. До отметки 100% придется подождать всего 80 минут.
Технические характеристики
Экран: 14,2-дюймовый LTPS, 2520×1680, 213 PPI, полезная площадь 90%, соотношение сторон 3:2, 60-120 Гц, цветовой охват 100% sRGB, точность цветопередачи △E<1, яркость 400 нит, контрастность 1500:1, угол обзора 178°;
Тип экрана: сенсорный;
Процессор: Core™ i7-13700H 13-го поколения;
Графика: Iris Xe Graphics;
ОЗУ: 16 ГБ LPDDR5;
Накопитель: 1 ТБ SSD NVMe PCIe;
Порты: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 3,5 мм;
Веб-камера: 720p;
Аккумулятор: 60 Вт·ч;
Операционная система: Windows 11Home;
Габариты (Ш×Г×В): 313,8 × 229,8 × 16,7 мм;
Вес: 1,43 кг.
Вместо вывода
Создатели HUAWEI MateBook 14s не стали менять то, что и так прекрасно работает. Модель прибавила в производительности благодаря новому процессору, а сенсорный экран с высокой частотой станет приятным дополнением для тех, кто решил обновить рабочее устройство. При этом нововведения не повлияли на габариты ультрабука. Как и Huawei MateBook X Pro, герой сегодняшнего обзора достаточно легкий и идеально подходит для удаленной работы в разных областях.