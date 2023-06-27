Обзор смартфона HUAWEI nova Y91: мощный звук и потрясающая автономность в элегантном дизайне

Комплектация и дизайн

Большой экран и мощный запас громкости

Стабильная производительность

Камера

Серьезная автономность

Экран : 6,8 дюйма, IPS-матрица, 1080×2376, 90 Гц;

: 6,8 дюйма, IPS-матрица, 1080×2376, 90 Гц; Процессор : восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 680;

: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 680; Накопитель : 256 ГБ;

: 256 ГБ; Оперативная память : 8 ГБ, возможность увеличения до 11 ГБ;

: 8 ГБ, возможность увеличения до 11 ГБ; Основная камера : 50 + 2 МП;

: 50 + 2 МП; Фронтальная камера : 8 МП;

: 8 МП; Аккумулятор : 7000 мА·ч, быстрая зарядка 22,5 Вт;

: 7000 мА·ч, быстрая зарядка 22,5 Вт; Габариты : 171,6×79,9×8,9 мм;

: 171,6×79,9×8,9 мм; Вес: 214 г.

Итог

Внешний вид, характеристики, автономность и, конечно, цена — основные критерии выбора любого смартфона. HUAWEI nova Y91 совместил в себе преимущества современных моделей, а по некоторым параметрам даст фору даже дорогостоящим флагманам. В этом обзоре мы расскажем, чем интересен гаджет и на что стоит обратить внимание при его покупке.Приятно, когда открываешь коробку, и пользоваться смартфоном можно сразу, без дополнительных поисков аксессуаров и средств защиты. В HUAWEI знают это и помимо смартфона вложили в комплект кабель USB-C, зарядный блок на 22,5 Вт и скрепку для открытия лотка для сим-карт. В отдельной подложке спрятана прозрачная силиконовая накладка, которая уберегает смартфон от царапин и не замутняет его естественный цвет.HUAWEI nova Y91 выпускается в двух расцветках — сдержанный «сияющий черный» и космическое «лунное серебро». Я протестировал второй вариант. На мой взгляд, он более ярко отображает идею дизайнеров. При дневном комнатном свете корпус выглядит спокойно и лаконично, но при попадании солнечных лучей переливается, напоминая звездное небо.Текстура корпуса позволяет гаджету не скользить в руке и устойчива к отпечаткам пальцев — если носить смартфон без чехла, постоянно протирать его не придется. В верхней части расположен массивный модуль из двух камер и вспышки с элегантной золотистой окантовкой. Боковые грани скругленные и внешне напоминают матовое титановое покрытие, хоть и выполнены из пластика.На правой грани размещена качелька громкости и сканер отпечатка. Расположение рассчитано идеально, палец попадает точно на сенсор, а разблокировка срабатывает моментально. На верхнем торце — дополнительный микрофон, на нижнем — слот под две сим-карты, разъем USB-C и динамик.Дисплей HUAWEI nova Y91 подходит для большинства повседневных задач. Диагональ 6,95 дюйма, разрешение 1080×2376 с частотой обновления 90 Гц и плотностью 376 пикселей позволяют с комфортом смотреть ролики на YouTube, запускать игры, не вглядываясь в мелкие детали, да и просто листать страницы в интернете удобнее на большом экране. Полезная площадь экрана составляет 85,6%, по бокам рамки тонкие, около 1 мм, а вот массивные «челка» и «подбородок» современным смартфонам уже не к лицу.Углы обзора не искажают естественные цвета картинки даже при сильном наклоне. Запаса яркости хватает для комфортного использования при умеренном освещении, на ярком солнце картинка на экране начинает слепнуть.Из дополнительных фишек могу отметить «Защиту зрения» и режим «Электронной книги». Первая снижает нагрузку на глаза и стала традиционной функцией для большинства гаджетов HUAWEI, вторая активирует монохромный режим экрана — так читать текст с дисплея гораздо приятнее.HUAWEI nova Y91 может похвастаться огромным запасом громкости. Пожалуй, это самый громкий смартфон со стереодинамиками, который мне встречался. Благодаря системе аудиоэффектов HUAWEI Histen 8.1 его мощный звук способен заменить портативную колонку и уж точно не даст проспать важную встречу.За скорость работы смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680 и 8 ГБ оперативки. Еще 3 ГБ можно накинуть за счет внутренней памяти. В процессе тестов в AnTuTu Benchmark и CPU Throttling Test корпус не нагревался даже при самых высоких нагрузках.Производительности HUAWEI nova Y91 вполне хватает для большинства стандартных сценариев, таких как работа в мессенджерах, просмотр видео или веб-сёрфинг. С требовательными играми смартфон справляется с натяжкой — в Call of Duty Mobile придется довольствоваться средними настройками, а вот в популярном шутере Standoff 2 качество выворачивается на все 100%. За общую работу отвечает фирменная оболочка EMUI, которую я не перестану хвалить за ее плавность и интуитивность.Объем внутренней памяти — 256 ГБ. Этого вполне хватит и на игры, и на фото, и кэш приложений чистить ежедневно не придется. Слота для карты памяти нет, но есть облачный сервис «Huawei Облако».Приложения устанавливаются через AppGallery. В нем без труда можно найти рабочий YouTube и — в отличие от Google Play — большинство российских банков тут есть, а оплата российскими картами проходит без танцев с бубном.Основная камера HUAWEI nova Y91 двойная: основной сенсор на 50 мегапикселей со светосилой ƒ/1,8 и дополнительный 2-мегапиксельный модуль для определения глубины резкости. Этого вполне хватает для создания памятных сюжетов, без претензий на высокохудожественные снимки с высокой детализацией.При наличии множественных объектов в кадре заметна работа алгоритмов и всяческих улучшалок, но в глаза это не бросается — общая картинка выглядит естественно. Для приближения есть 10-кратный цифровым зум, но его использование заметно мылит кадр. При съемке в темное время суток сразу стоит включить ночной режим, он снижает шум на темных участках фото.Разрешение селфи-камеры составляет 8 МП. При дневном освещении снимки получаются неплохие, ночью в кадре будет видно умеренное зерно даже при соответствующем режиме.Качество записи видео — 720 либо 1080p без стабилизации. Частота кадров в настройках не меняется, только 30 кадров в секунду.Для меня время работы один из самых важных критериев выбора смартфона и HUAWEI nova Y91 здесь однозначно обходит большинство современных устройств. Внутри разработчики смогли уместить аккумулятор 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Если не увлекаться длительными сессиями в играх, поход к розетке сокращается до одного раза в двое с лишним суток. При этом корпус хоть и увесистый (214 гр), но ощущается в руке вполне комфортно при толщине 8,9 мм.HUAWEI nova Y91 — сбалансированное решение для ценителей дизайна и длительного времени автономности. Смартфон с легкостью справляется с повседневными задачами, а также неплох в фотосъемке и играх в рамках среднебюждетного сегмента. Сейчас смартфон можно найти по цене 19 999 рублей в конфигурации 256 ГБ встроенной памяти.