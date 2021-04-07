





Группа исследователей из Университета Цинхуа и Китайской академии наук предупредила правительство Китая, что все ускоряющийся объем добычи биткоинов в стране может подорвать глобальные усилия по снижению потребления энергии и выбросов углерода.В своем исследовании, опубликованном в журнале, ученые заявляют, что Китай — рекордсмен по майнингу биткоинов: в этой стране добывается до 75% новых «монеток». По их словам, это связано с близостью к производителям специализированного оборудования для майнинга (так называемых ASIC) и доступом к дешевой электроэнергии.В итоге исследователи, создав имитационную модель, обнаружили, что если правительство Китая не вмешается, то к 2024 году потребление энергии на майнинг биткоинов достигнет 296 ТВч, что сгенерируют дополнительно 130,5 миллионов тонн выбросов углерода. «На международном уровне этот объем выбросов превысит общий годовой объем выбросов парниковых газов в Чешской Республике и Катаре», — пишут ученые. Для сравнения, за период с 1 января 2016 года по 10 июня 2018 года лишь 13 миллионов метрических тонн выбросов CO2 можно отнести к майнингу биткоинов.Исследователи добавили, что налог на выбросы углерода или повышение цен на электричество не поможет — майнинг все еще остается сверхприбыльным делом. По их словам, действительно может помочь перевод мощностей для добычи криптовалют на «зеленую» энергию. Однако без помощи властей это сделать нереально.«Китай является ключевой страной, подписавшей Парижское соглашение. Однако без соответствующего вмешательства интенсивный майнинг биткоинов в Китае может быстро превратиться в угрозу, которая потенциально может подорвать усилия по сокращению выбросов углерода, предпринимаемые в стране», — заявили ученые.