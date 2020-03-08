В то время как мир переживает вспышку коронавируса, которая унесла жизни тысяч людей, дети их эпицентра этих событий нашли забавный способ избавиться от школьных домашних заданий.



По мере распространения вируса в провинции Ухань все школы были закрыты на карантин. Дети обрадовались, что какое-то время им не придется посещать школу и делать уроки. Вскоре появилось приложение под названием DingTalk, которое было предназначено для того, чтобы школьники смогли получать домашнее задание удаленно, но это не помешало детям сломать систему.



Каким-то образом школьники обнаружили, что если достаточное количество пользователей присвоят программе всего оду звезду, то оно будет удалено из App Store. Сразу после этого на DingTalk обрушилась волна низких оценок и всего за одну ночь рейтинг упал с 4,9 до 1,4.



Ситуация с распространением коронавируса продолжается. Здравоохранительные организации рекомендуют как можно чаще мыть руки, воздержаться от паники и постараться избежать посещения мест большого скопления людей. Напомним, из-за эпидемии были отменены различные крупные мероприятия, среди которых MWC и Google I/O.





