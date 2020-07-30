





Китайская компания DiDi, которая недавно запустила свой сервис такси в Казани также рассматривает возможность приобретения российского бизнеса экспресс-доставки Dostavista. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.По словам источника, интерес к бизнесу Dostavista проявляет целый ряд компаний, среди которых DiDi. Стоимость российского отделения оценивается в 5-6 миллиардов рублей.Один из основных акционеров Dostavista Михаил Александровский рассказал, что собственники рассматривают различные варианты сделки. Компания ведет переговоры с несколькими стратегическими инвесторами, среди которых есть и азиатские корпорации. В DiDi воздержались от комментариев по этому поводу.Напомним, Dostavista - международный сервис доставки день-в-день, который был основан в 2012 года. Компания работает в 10 странах: в России, Бразилии, Индии, Индонезии, Республике Корея, Малайзии, Мексике, Турции, Вьетнаме и на Филиппинах.DiDi была основана в 2012 году. Это крупнейший сервис автоперевозок в Китае, выкупивший местное отделение Uber. Эта компания почти полностью занимает рынок такси в КНР. В июле DiDi объявила о своём запуске в России и начала с Казани. Позднее сервис может заработать в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.