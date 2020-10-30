





Китайский сервис такси Didi объявил о наборе водителей в Центральной России и Поволжье — всего 15 городах. Об этом сообщает сайт vc.ru, ссылаясь на компанию.30 октября началась регистрация водителей в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Зарегистрироваться можно с помощью приложения для Android.Сообщается, что Didi повысил комиссии для всех водителей-партнёров. Теперь она составляет 9,5 процента на период запуска. Ранее она составляла 5 процентов. Подключиться к сервису смогут водители старше 21 года со стажем вождения от трех лет.В компании подтвердили, что набор водителей означает выход сервиса в указанных городах, но точные сроки запуска сервиса для пользователей не назвали. Didi выходил на российский рынок, предлагая пользователям и водителям акции и скидки, но сейчас от части этих активность пришлось отказаться.