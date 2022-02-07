





Студент Королевского колледжа искусств пришел к выводу, что та одежда в которой мы привыкли приходить на работу, совершенно не подходит для повседневного использования. Дизайнер разработал концепт костюмов, которые, по его мнению, больше соответствуют современному образу жизни.Вей Лунг Хунг поставил под вопрос целесообразность современной одежды, в которой офисные работники прибывают ежедневно. По его мнению, строгие костюмы созданы исключительно для создания имиджа компании, но абсолютно некомфортные для самого сотрудника. Более того, в связи с тем, что все больше рабочих мест отправляют на «удаленку», соблюдать определенный стиль одежды теряет всякий смысл. Студент представил три варианта одежды для работы вне офиса.Commuter — комбинезон стянутый эластичными шнурами. Даже если вам больше не нужно садится за руль или ехать в транспорте до рабочего места, ваше тело нуждается в подготовке к рабочему дню. Для него это как промежуточный переход, к которому организм привык за годы труда. Надевая костюм, тело приобретает слегка наклоненную позу, в которой мы обычно сидим за столом. Мозг получает сигнал, что пора готовится к работе.Self-Manager — дополнение в виде надувных подушек под спину и бедра. Такое приспособление позволяет держать правильную осанку, а любое кресло или стул станут удобнее в использовании. Однако, рабочая поза не должна быть слишком комфортной, считает Хунг. Это снижает бдительность и плохо скажется на рабочем процессе.Третий вариант остался без названия, но он больше всего похож на вариант одежды в которой можно работать где угодно. Он практически превращает сотрудника в «ходячий офис». Вся «начинка» ноутбука находится за спиной, два подвижных монитора прилегают к туловищу спереди. Клавиатура разделена и крепится в верхней части ног для работы сидя, а наушники вшиты в капюшон толстовки.На данный момент изобретатель только тестирует прототип своих изобретений разгуливая в таком неординарном виде по Лондону. Хунг считает, что пора подумать о себе. Нет смысла красоваться перед сотрудниками в офисе, если у тебя нет офиса. Самое главное это комфорт и самодостаточность. И конечно правильная осанка.