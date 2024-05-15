Китайцы устроили проблемы российским производителям электроники

Александр


По данным «Коммерсанта», из-за проблем с оплатой компонентов из Китая российские производители электроники вынуждены искать китайских посредников, работающих в России, чтобы решить вопрос с платежами. Эксперты отмечают увеличение спроса на такие услуги и прогнозируют рост цен на электронику, а также возможный дефицит.

По словам председателя общероссийской общественной организации РАСПП Виталия Манкевича, число обращений от российских разработчиков с просьбой найти китайского посредника для оплаты электроники за последний месяц выросло в пять раз. У РАСПП есть механизм для проведения платежей, что иногда позволяет оплачивать компоненты электроники.

Роман Прохоров, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ), отметил, что из-за того, что китайские банки избегают переводов из России из-за угрозы санкций, российские компании вынуждены обращаться к услугам посредников, чьи комиссионные могут достигать 3–5%. Это в свою очередь приводит к увеличению стоимости конечной продукции. Некоторые компании успели оплатить компоненты до блокировки платежей и имеют складские запасы, но те, кто не успел, могут столкнуться с нехваткой компонентов и последующим дефицитом техники на рынке в ближайшее время.

Аналитик Сергей Вильянов ранее высказывал мнение, что из-за западных санкций и ухода зарубежных брендов в России вряд ли возникнет дефицит каких-либо товаров. Он отмечал, что продукты разных марок из массового сегмента часто производятся на одном заводе и почти не отличаются друг от друга.

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Комментарии

+46
BINSER
Нефритовые палочки в спину.
51 минуту назад
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+21
godspell
Ну что, открылись глаза. Все идет по плану и как всегда за все заплатит покупатель. Браво ребята! А вы расчитывали на другое? Не смешите мои ботинки.
34 минуты назад
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