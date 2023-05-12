Клиенты Wildberries получили муляжи вместо новеньких iPhone 14

Артем
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Сотрудник пункта выдачи «ягодок» отдавал покупателям фальшивые смартфоны. Ущерб компании составил около 1,5 миллиона рублей. 

Негласную прибавку к зарплате оформил себе 24-летний Сергей из Москвы. Он проработал оператором пункта выдачи на Селигерской улице около года, после чего решил приумножить свой капитал за счет компании и её клиентов. Он раздобыл муляжи «яблочных» смартфонов и заменял на оригинальные перед выдачей. Ненужные пластмасски получили минимум 11 покупателей: два iPhone 14 и девять iPhone 14 Pro Max. 

Новоиспечённого бизнесмена засекли камеры наблюдения, после чего Сергей больше не появлялся на работе. Чтобы искупить вину перед маркетплейсом, бывший сотрудник вернул компании 101 тысячу рублей, но на смену так и не вышел. Теперь его и украденные смартфоны ищет полиция.

В итоге WB попали нв 1,5 миллиона рублей, а покупателям наверняка предстоит долгий процесс разбирательства с маркетплейсом. iPhone, как и другая сложно-техническая продукция, возврату не подлежит. В случае брака запускается длительный процесс проверки, а в данном случае покупателям еще придется доказать, что подмену совершили не они. 
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Источник:
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Комментарии

Disney
+201
Disney
Вот на что такие люди рассчитывают?!🫤
час назад в 13:29
#
Volnorez Uraganov
+99
Volnorez Uraganov Disney
Ну как на что рассчитывают, собственно если б человек не засветился на камере , то просто пошел бы в отказ и обвинил бы покупателей в подмене , ведь как известно покупатели то же зачастую те еще затейники)))
час назад в 13:38
#
Volnorez Uraganov
+99
Volnorez Uraganov
Вайлдберис щас прямо на пике популярности))) , новостью из этой статьи совсем не удивлен, ну а что сотрудники видят чем занимается руководство и сами в меру сил и возможностей стараются быть похожими на руководительницу этого предприятия , непонятно лишь почему не довольны покупатели)))
час назад в 13:33
#
+182
Виктор Пересвет
Узнал новое слово: «пластмасски». Даль в гробу перевернулся бы, если б знал…
34 минуты назад
#
+4669
Carter_Mayers
Вот поэтому никогда не стану брать смартфон или планшет на всяких торговых площадках. Будь то Озон или Вайлдберриз. Продавцы есть разные и могут опрокинуть легко, брать надо лично, либо в своём регионе, либо оплата только при доставке. На Озон тоже встречал как минимум несколько отзывов, когда юзеры писали, что вместо оригинала пришла китайская копия за сотку например или вообще другой смартфон в коробке от iPhone. Потом ждать, доказывать что-то и надеяться и тратить время нафиг не надо из за скажем пары-тройки тысяч экономии
18 минут назад
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