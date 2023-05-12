Клиенты Wildberries получили муляжи вместо новеньких iPhone 14

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Сотрудник пункта выдачи «ягодок» отдавал покупателям фальшивые смартфоны. Ущерб компании составил около 1,5 миллиона рублей.Негласную прибавку к зарплате оформил себе 24-летний Сергей из Москвы. Он проработал оператором пункта выдачи на Селигерской улице около года, после чего решил приумножить свой капитал за счет компании и её клиентов. Он раздобыл муляжи «яблочных» смартфонов и заменял на оригинальные перед выдачей. Ненужные пластмасски получили минимум 11 покупателей: два iPhone 14 и девять iPhone 14 Pro Max.Новоиспечённого бизнесмена засекли камеры наблюдения, после чего Сергей больше не появлялся на работе. Чтобы искупить вину перед маркетплейсом, бывший сотрудник вернул компании 101 тысячу рублей, но на смену так и не вышел. Теперь его и украденные смартфоны ищет полиция.В итоге WB попали нв 1,5 миллиона рублей, а покупателям наверняка предстоит долгий процесс разбирательства с маркетплейсом. iPhone, как и другая сложно-техническая продукция, возврату не подлежит. В случае брака запускается длительный процесс проверки, а в данном случае покупателям еще придется доказать, что подмену совершили не они.