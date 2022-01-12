В новый 2022 год мы зашли с пандемией COVID-19, которая основательно изменила наш образ жизни. Сейчас всё больше людей переходят на удалёнку и работают дома дистанционно. Для максимальной эффективности необходимо не только, чтобы ваш компьютер не только был производительным, но и чтобы на него было установлено лицензионное программное обеспечение. Многие думают, что покупка лицензий для Windows и Office им не по карману, но это не так. Ключи для легальной активации этих продуктов можно приобретать очень дёшево, а Keysfan ещё и дарит ключ для Windows при покупке ключа для Office.
Keysfan продолжает новогоднюю распродажу, на которой можно бесплатно получить ключ для активации Windows 10. Всё, что для этого нужно — купить ключ для Microsoft Office. Иными словами, вы платите всего за один продукт, а получаете два! В этой распродаже участвует самый популярный и востребованный софт, в том числе Windows 10, Windows 11, Office 2019 и Office 2021, а дополнительные скидки составляют до 62%, поэтому вы можете сэкономить немало средств. Ниже представлены наиболее интересные предложения.
Купите Microsoft Office и получите бесплатно ключ для Windows
Вам не нужно платить за ключ для активации Windows, если вы планируете приобрести набор программ Microsoft Office. Этот набор продаётся по сниженной цене, а ключ для Windows 10 Pro или Windows 11 Pro вы можете получить в нагрузку к нему совершенно бесплатно.
Скидка 50%: Windows 10 всего за $7,59 по промокоду SKF50
Если вам нужен только ключ для Windows, вы можете купить его за половину обычной цены, если воспользуетесь промокодом SKF50.
Пакет программ Office идеален для работы с офисными файлами. Обычно он стоит слишком дорого, но не в этот раз. Keysfan.com продаёт различные версии Office и другой софт Microsoft для профессионального использования по низким ценам, а по промокоду SKF62 можно получить дополнительную скидку 62%.
Почему именно Keysfan?
Keysfan — онлайн-платформа по продаже цифровых продуктов. На Keysfan вы можете найти ключи для активации популярнейшего софта по наиболее конкурентным ценам во всём интернете. Это подлинные и легальные ключи. Сайт поддерживает оплату различными способами, включая банковские карты и PayPal с защитой от подделки. Keysfan гарантирует возврат 100% средств в случае возникновения проблем. После оформления заказа на ваш адрес электронной почты придёт цифровая версия ключа с необходимой инструкцией по скачиванию софта и его активации. Уже через минуту после покупки вы сможете активировать Windows, Office и любой другой интересующий вас софт. Если ключ не подходит, как можно скорее обратитесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com, её сотрудник моментально предоставит вам новый ключ.
Keysfan предлагает ключи для Windows, Office и других популярных продуктов с огромными скидками. Спешите приобрести их по сниженным ценам, ведь распродажа не может продолжаться вечно. Сейчас самое оптимальное время для того, чтобы проапгрейдить софт на вашем компьютере.
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Keysfan продолжает новогоднюю распродажу, на которой можно бесплатно получить ключ для активации Windows 10. Всё, что для этого нужно — купить ключ для Microsoft Office. Иными словами, вы платите всего за один продукт, а получаете два! В этой распродаже участвует самый популярный и востребованный софт, в том числе Windows 10, Windows 11, Office 2019 и Office 2021, а дополнительные скидки составляют до 62%, поэтому вы можете сэкономить немало средств. Ниже представлены наиболее интересные предложения.
Купите Microsoft Office и получите бесплатно ключ для Windows
Вам не нужно платить за ключ для активации Windows, если вы планируете приобрести набор программ Microsoft Office. Этот набор продаётся по сниженной цене, а ключ для Windows 10 Pro или Windows 11 Pro вы можете получить в нагрузку к нему совершенно бесплатно.
- Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $48.46
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Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $37.91
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Microsoft Office 2016 Professional (+ Free Windows 11 Pro) всего за $31.76
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Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 10 Pro) всего за $42.01
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Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 10 Pro) всего за $30.74
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Microsoft Office 2016 Professional (+Free Windows 10 Pro) всего за $23.56
Скидка 50%: Windows 10 всего за $7,59 по промокоду SKF50
Если вам нужен только ключ для Windows, вы можете купить его за половину обычной цены, если воспользуетесь промокодом SKF50.
- Windows 10 Professional – $7.59
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Windows 10 Pro Professional - 2 PCs – $12.43
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Windows 11 Professional CD-Key – $17.71
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Windows 11 Home CD-Key – $16.91
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Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.16
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Пакет программ Office идеален для работы с офисными файлами. Обычно он стоит слишком дорого, но не в этот раз. Keysfan.com продаёт различные версии Office и другой софт Microsoft для профессионального использования по низким ценам, а по промокоду SKF62 можно получить дополнительную скидку 62%.
- Microsoft Office 2021 Professional Plus - 5 PCs – $77.90
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Project Professional 2021 Key - 1 PC – $25.70
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Visio Professional 2021 Key - 1 PC – $22.97
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Почему именно Keysfan?
Keysfan — онлайн-платформа по продаже цифровых продуктов. На Keysfan вы можете найти ключи для активации популярнейшего софта по наиболее конкурентным ценам во всём интернете. Это подлинные и легальные ключи. Сайт поддерживает оплату различными способами, включая банковские карты и PayPal с защитой от подделки. Keysfan гарантирует возврат 100% средств в случае возникновения проблем. После оформления заказа на ваш адрес электронной почты придёт цифровая версия ключа с необходимой инструкцией по скачиванию софта и его активации. Уже через минуту после покупки вы сможете активировать Windows, Office и любой другой интересующий вас софт. Если ключ не подходит, как можно скорее обратитесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com, её сотрудник моментально предоставит вам новый ключ.
Keysfan предлагает ключи для Windows, Office и других популярных продуктов с огромными скидками. Спешите приобрести их по сниженным ценам, ведь распродажа не может продолжаться вечно. Сейчас самое оптимальное время для того, чтобы проапгрейдить софт на вашем компьютере.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru