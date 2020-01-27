В ближайшее время Galaxy S9 и S9+ обновятся до Android 10. Сайт SamMobile опубликовал новую версию графика обновления устройств Samsung. В расписании получения фирменной оболочки One UI 2 произошли небольшие изменения. Судя по скриншоту из приложения Samsung Members новую операционку получат 32 устройства.
Февраль:
- Galaxy S9;
- Galaxy S9+;
Март:
- Galaxy A30;
- Galaxy M40;
Апрель:
- Galaxy A6;
- Galaxy A7 (2018);
- Galaxy A50;
- Galaxy A50s;
- Galaxy A70;
- Galaxy A80;
- Galaxy Fold;
- Galaxy M30s;
- Galaxy Tab S6;
Май:
- Galaxy A6+;
- Galaxy A9 (2018);
- Galaxy A8 Star;
- Galaxy A10;
- Galaxy A10s;
- Galaxy A20;
- Galaxy A30s;
- Galaxy A9 (2018);
- Galaxy M10s;
Июнь:
- Galaxy J6;
- Galaxy A20s;
Июль:
- Galaxy J6+;
- Galaxy J7 Duo;
- Galaxy J8;
- Galaxy Tab S4 10,5”;
- Galaxy Tab S5e;
Август:
- Galaxy Tab A 8” (2019);
Сентябрь:
- Galaxy Tab A 10,5”;
- Galaxy Tab A 10,5” (2019).
Информация свежего графика обновлений указывает на то, что смартфоны Galaxy S8 и Note8 не получат обновления до Android 10. Несмотря на это, сайт PhoneArena опубликовал скриншот переписки одного из пользователей со службой поддержки, где специалист заявляет о выпуске обновления для этих устройств позднее в 2020 году. Возможно Samsung не успела проинформировать поддержку об обновленном графике, либо эта информация может оказаться правдой, а южнокорейский производитель просто не определился с датой выпуска.
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