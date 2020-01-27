Samsung


В ближайшее время Galaxy S9 и S9+ обновятся до Android 10. Сайт SamMobile опубликовал новую версию графика обновления устройств Samsung. В расписании получения фирменной оболочки One UI 2 произошли небольшие изменения. Судя по скриншоту из приложения Samsung Members новую операционку получат 32 устройства. 

Февраль:
  • Galaxy S9;
  • Galaxy S9+;

Март:
  • Galaxy A30;
  • Galaxy M40;

Апрель:
  • Galaxy A6;
  • Galaxy A7 (2018);
  • Galaxy A50;
  • Galaxy A50s;
  • Galaxy A70;
  • Galaxy A80;
  • Galaxy Fold;
  • Galaxy M30s;
  • Galaxy Tab S6;

Май:
  • Galaxy A6+;
  • Galaxy A9 (2018);
  • Galaxy A8 Star;
  • Galaxy A10;
  • Galaxy A10s;
  • Galaxy A20;
  • Galaxy A30s;
  • Galaxy A9 (2018);
  • Galaxy M10s;

Июнь:
  • Galaxy J6;
  • Galaxy A20s;

Июль:
  • Galaxy J6+;
  • Galaxy J7 Duo;
  • Galaxy J8;
  • Galaxy Tab S4 10,5”;
  • Galaxy Tab S5e;

Август:
  • Galaxy Tab A 8” (2019);

Сентябрь:
  • Galaxy Tab A 10,5”;
  • Galaxy Tab A 10,5” (2019).

Информация свежего графика обновлений указывает на то, что смартфоны Galaxy S8 и Note8 не получат обновления до Android 10. Несмотря на это, сайт PhoneArena опубликовал скриншот переписки одного из пользователей со службой поддержки, где специалист заявляет о выпуске обновления для этих устройств позднее в 2020 году. Возможно Samsung не успела проинформировать поддержку об обновленном графике, либо эта информация может оказаться правдой, а южнокорейский производитель просто не определился с датой выпуска.



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Источник:

Sammobile Sammobile

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