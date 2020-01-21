У пользователей смарт-колонок с поддержкой голосового помощника «Алиса» появилась возможность вызова «Яндекс.Такси» без необходимости в смартфоне. Новая функция уже доступна для устройств «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини», а также Irbis A и Prestigio SmartMate. Со временем количество устройств с поддержкой новой возможности будет увеличено.



Во время заказа такси «Алиса» уточнит все необходимые подробности, в том числе тариф и способ оплаты, а также оповестит, когда водитель подъедет и назовет номер автомобиля. Пользователь сможет отслеживать свой заказ в приложении «Яндекс.Такси».



Если понадобиться отменить поездку, то об этом можно будет попросить «Алису». А вот заказать поездку заранее или для другого человека голосовой помощник не умеет. Помимо этого вызов такси с помощью голоса доступен в приложениях «Поиск» и «Навигатор».





