Яндекс.Такси

У пользователей смарт-колонок с поддержкой голосового помощника «Алиса» появилась возможность вызова «Яндекс.Такси» без необходимости в смартфоне. Новая функция уже доступна для устройств «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини», а также Irbis A и Prestigio SmartMate. Со временем количество устройств с поддержкой новой возможности будет увеличено.

Во время заказа такси «Алиса» уточнит все необходимые подробности, в том числе тариф и способ оплаты, а также оповестит, когда водитель подъедет и назовет номер автомобиля. Пользователь сможет отслеживать свой заказ в приложении «Яндекс.Такси».

Если понадобиться отменить поездку, то об этом можно будет попросить «Алису». А вот заказать поездку заранее или для другого человека голосовой помощник не умеет. Помимо этого вызов такси с помощью голоса доступен в приложениях «Поиск» и «Навигатор».



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

«Яндекс.Маркет» поможет избежать очередей на кассах в магазинах «Яндекс.Маркет» поможет избежать очередей на кассах в магазинах

В сервисе «Яндекс.Деньги» появились денежные переводы по номеру телефона В сервисе «Яндекс.Деньги» появились денежные переводы по номеру телефона

В «Яндекс.Такси» теперь можно заказывать машину заранее В «Яндекс.Такси» теперь можно заказывать машину заранее