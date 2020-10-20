



В Сочи состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XI премии «Права потребителей и качество обслуживания». В номинации «Розничные услуги», категории «Сервисное обслуживание», а также в номинации «Товары народного потребления», категории «Бытовая техника» уверенную победу одержал ведущий бренд техники и электроники BQ.





«Компания BQ уже третий год подряд становится лауреатом престижной премии „Права потребителей и качество обслуживания“, — комментирует Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ. — На этот раз нас наградили за сервисное обслуживание смартфонов — в категории „Сервисное обслуживание“, а также за выпуск качественной и доступной бытовой техники — в категории „Бытовая техника“. Мы очень рады, что сервисное обслуживание смартфонов BQ удостоилось такой высокой награды со стороны потребителей, поскольку его качеству мы уделяем повышенное внимание в нашей компании. Также сегодня мы предлагаем российским пользователям телевизоры, микроволновые печи, пылесосы, чайники, Smart-весы, термопоты, электропечи, фены, блендеры и другую технику. Вторая награда в этой премии свидетельствует о том, что и эти категории продуктов уже заслужили любовь и доверие наших покупателей».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — одно из ведущих мероприятий в области защиты прав потребителей и повышения культуры сервиса — призвано обеспечить стабильное развитие и достойный конкурентный потенциал рынка товаров и услуг в России. Лауреаты премии — компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг, оправдывающие делами самое высокое доверие — доверие потребителей.Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована Фондом «Социальные проекты» и проводится при взаимодействии с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциацией компаний Интернет-торговли (АКИТ), Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла, Торгово-промышленной палатой РФ, БизнесДром, РОМИР и др.





