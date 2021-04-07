





Фильмы серии «Парк Юрского периода» могут стать реальностью уже в следующем десятилетии — именно так считает Макс Ходак, соучредитель компании Neuralink, основанной Илоном Маском. Эта компания интересна тем, что уже показала нам продвинутый мозговой чип с аналогичным названием, вживленный в свинью по имени Гертруда.На своей страничке в Twitter Ходак написал, что «мы могли бы, вероятно, построить Парк Юрского периода, если бы захотели. Там не было бы генетически аутентичных динозавров, но, возможно, 15 лет селекции и инженерии хватит, чтобы получить суперэкзотические новые виды».Основная проблема воссоздания настоящих динозавров заключается в том, что ДНК за десятки и сотни миллионов лет практически полностью разрушается. Однако, в теории, взяв «похожих» на динозавров существ, таких как крокодилы или современные птицы, можно «поиграться» с генами и получить нечто внешне похожее на грозных существ, ходивших по Земле миллионы лет назад. Главное делать это где-нибудь на удаленном острове и без летающих представителей — существует как минимум 5 фильмов, показывающих, почему это важно.Также Ходак добавил, что вымирание видов — отличный повод начать создавать новые живые существа: «биоразнообразие определенно ценно, сохранение видов важно и имеет смысл. Но почему мы на этом останавливаемся? Почему бы нам более целенаправленно не попытаться создать новое разнообразие?»