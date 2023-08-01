Компьютеры с Windows 11 перестали выключаться

Александр

Фото: Microsoft

Пользователи Windows 11 столкнулись с неприятным багом. Выключить компьютер не удаётся — он перезагружается и снова включается.

Такое происходит, когда на компьютер приходит обновление, и пользователь выбирает установку апдейта с последующим выключением устройства. По какой-то причине операционная система не даёт компьютеру отключиться, она ведёт себя так, будто пользователь выбрал обновление с перезагрузкой.

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Этот баг приводит к тому, что компьютер может остаться включенным на долгое время, даже если пользователь думает, что отключил его (например, оставил его обновляться и пошёл спать). На сайте техподдержки Microsoft опубликованы десятки сообщений о такой ситуации. Проблема исчезает, когда доступные обновления отсутствуют, то есть пользователь просто отключает компьютер.

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Комментарии

Dmitriy
+635
Dmitriy
Вот поэтому на полноценный продуктив 11-я не ставится. Вторая виста не нужна, гемора много.
Сегодня в 13:41
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Tormaz
+507
Tormaz
не обновляю 11ю больше года. в интернете описано как сделаль так чтобы обновления никогда не приходили. удалил все по инструкции. за все это время ни одного глюка. обновлять 11ю не буду.
Сегодня в 13:49
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Misha Gynin
+73
Misha Gynin
По секрету, только тссс, никому не говорите, если подержать кнопку power более 6 секунд компьютер выключится принудительно 😉
Сегодня в 14:43
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