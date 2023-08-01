Компьютеры с Windows 11 перестали выключаться

Фото: Microsoft



Пользователи Windows 11 столкнулись с неприятным багом. Выключить компьютер не удаётся — он перезагружается и снова включается.



Такое происходит, когда на компьютер приходит обновление, и пользователь выбирает установку апдейта с последующим выключением устройства. По какой-то причине операционная система не даёт компьютеру отключиться, она ведёт себя так, будто пользователь выбрал обновление с перезагрузкой.





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Этот баг приводит к тому, что компьютер может остаться включенным на долгое время, даже если пользователь думает, что отключил его (например, оставил его обновляться и пошёл спать). На сайте техподдержки Microsoft опубликованы десятки сообщений о такой ситуации. Проблема исчезает, когда доступные обновления отсутствуют, то есть пользователь просто отключает компьютер.