Microsoft подогнала приятный сюрприз пользователям старых компьютеров

Александр



Пользователь твиттера с ником XenoPanther заметил, что Windows 8.1 снова можно бесплатно проапгрейдить до Windows 11. Такая возможность была прикрыта в конце весны прошлого года.

Процесс обновления максимально прост: нужно скачать ISO-образ, заменить установочный файл install.wim со сборкой 25126 на самую свежую сборку 25905 (вышла в июле 2023 года) и запустить установку. Операционная система успешно обновится, если компьютер соответствует требованиям Windows 11, причём сохранятся все пользовательские данные и часть настроек.

В прошлом году Microsoft по какой-то причине прикрыла такую возможность. Если был нужен апгрейд, требовалось производить чистую установку и указывать ключ активации Windows 11, поскольку прежний ключ в процессе обновления не подхватывался. Пользователи Windows 10 с такой проблемой не сталкиваются, они по-прежнему могут бесплатно установить Windows 11 по упрощенной схеме апгрейда.

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Комментарии

AleX_another
+730
AleX_another
Microsoft объяснит это техническим сбоем или уязвимостью и закроет возможность.
52 минуты назад
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