SWIFT по решению Евросоюза отключит от международной банковской системы семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ.
Перечисленные банки должны быть отключены от SWIFT до 12 марта. Из-за этого станут невозможны некоторые зарубежные операции, но запрет никак не повлияет на трансакции в России, поскольку внутри страны работает локализованная система межбанковских переводов.
«Сбер» и «Газпромбанк» не включены в этот список, поскольку Евросоюз опасается, что из-за ответных санкций будет сокращены поставки энергоресурсов.
Члены Евросоюза также запретили продавать, поставлять и экспортировать в Россию физическим и юридическим лицам, а также госструктурам денежных банкнот в евро. Запрет не распространяется на физических лиц, выезжающих из Европы в Россию, дипломатические миссии, консульства и международные организации.
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