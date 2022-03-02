Финская компания Nokia не будет поставлять для МТС, Теле2, «Вымпелкома» (бренд билайн) и «МегаФона» телекоммуникационное оборудование. Она также прекратит работать совместно с российскими операторами связи над развитием и тестированием сетей 5G.

Ранее шведская компания Ericsson аналогичным образом заявила о приостановке поставок телекоммуникационного оборудования в Россию в связи с санкциями.

Компания Siemens, зарегистрированная в Германии, тоже прекращает поставки оборудования в Россию и приостанавливает работу по всем текущим проектам с российскими компаниями.

Действия Nokia, Siemens и Ericsson ставят под большой вопрос развёртывание сетей 5G в России. Операторам придётся использовать исключительно российское оборудование, и они не смогут опираться на технологии и опыт зарубежных производителей.


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