Финская компания Nokia не будет поставлять для МТС, Теле2, «Вымпелкома» (бренд билайн) и «МегаФона» телекоммуникационное оборудование. Она также прекратит работать совместно с российскими операторами связи над развитием и тестированием сетей 5G.
Ранее шведская компания Ericsson аналогичным образом заявила о приостановке поставок телекоммуникационного оборудования в Россию в связи с санкциями.
Компания Siemens, зарегистрированная в Германии, тоже прекращает поставки оборудования в Россию и приостанавливает работу по всем текущим проектам с российскими компаниями.
Действия Nokia, Siemens и Ericsson ставят под большой вопрос развёртывание сетей 5G в России. Операторам придётся использовать исключительно российское оборудование, и они не смогут опираться на технологии и опыт зарубежных производителей.
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Они только цену могут задрать сильно.
А он подкрался совсем с другой стороны.
Отличное было время, женщины были женщинами, а мужчины мужчинами, а не пидерастами в перьях.)
Здравствуй Хуавей)))
У Хуавей самое лучшее тех предложение и ценовое.
Так что те кто сейчас уходят ещё передумают когда пена сойдёт , но место будет уже занято. )