Котики спасут мир. Ученые доказали

Мы и так это знали, но теперь это доказано учеными из Массачусетского университета.Конечно, не сами котики, а их наполнители для туалета. Но согласитесь, они не появились, если бы не котики.Как выяснилось глина, которая используется для кошачьего наполнителя, способна впитывать не только влагу и неприятные запахи, но и метан из атмосферы, что помогает снизить парниковый эффект.Для получения нужного соединения, цеолитовую глину требуется поместить в раствор меди. Сам цеолит имеет пористую структуру, которая действует как губка. Глина довольно многофункциональна: она может помочь улучшить удержание воды в почве, и содержится в кошачьем помете.Министерство энергетики США выделило на исследования два миллиона долларов. Полученные разработки планируют использовать в качестве фильтров в угольных шахтах и крупных коровниках. В этих местах наблюдается особенно крупные выбросы метана в атмосферу, что способствует развитию глобального потепления.