Наука Исследования

Котики спасут мир. Ученые доказали

Артем
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Мы и так это знали, но теперь это доказано учеными из Массачусетского университета.

Конечно, не сами котики, а их наполнители для туалета. Но согласитесь, они не появились, если бы не котики. 

Как выяснилось глина, которая используется для кошачьего наполнителя, способна впитывать не только влагу и неприятные запахи, но и метан из атмосферы, что помогает снизить парниковый эффект. 

Для получения нужного соединения, цеолитовую глину требуется поместить в раствор меди. Сам цеолит имеет пористую структуру, которая действует как губка. Глина довольно многофункциональна: она может помочь улучшить удержание воды в почве, и содержится в кошачьем помете.

Министерство энергетики США выделило на исследования два миллиона долларов. Полученные разработки планируют использовать в качестве фильтров в угольных шахтах и крупных коровниках. В этих местах наблюдается особенно крупные выбросы метана в атмосферу, что способствует развитию глобального потепления.


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Источник:
Gizmodo
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Комментарии

+38
acinatnas
Мой кот пасс. У него древесный наполнитель.
Сегодня в 17:38
#
kardigan
+2484
kardigan
Что за фигню вы пишете?
Сегодня в 17:42
#
tellurian
+3680
tellurian
Желтая пресса.
Сегодня в 19:24
#
st00p1dm0nkey
+3521
st00p1dm0nkey
Теперь дело за малым и мир будет у наших лап 😂
Сегодня в 20:15
#
saintmaybach
+833
saintmaybach
Да здравствуют котэ!
2 часа назад в 21:05
#
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