Крупнейший сбой Windows: причины, последствия, мемы

Артем
ыкеоыенлен.png

Сегодня аэропорты, магазины, банки, медиапорталы и телеканалы — все, кто доверился устройствам на базе Windows, столкнулись с «синим экраном смерти» на своих мониторах. Масштабный системный сбой парализовал множество важнейших структур по всему миру. Рассказываем, какие последствия были у произошедшего и как отреагировал интернет и сама Microsoft на случившееся.

Кто виноват?

По словам Microsoft 365 все началось еще 18 июля в 22:00. Примерно в это время компания начала замечать первые перебои в работе систем. Связь между хранилищем данных и вычислительными мощностями начала прерываться, что нарушило стабильность подключения к облачным сервисам компании. 

кеыоыкнлонлоы.png

Как полагают специалисты, причиной сбоя стало кривое обновление системы кибербезопасности, которое поставлялось компанией CrowdStrike. Патч повредил не только компьютеры, но и целые сервера, что привело к некорректной работе облака Microsoft Azure. В результате устройства уходили в бесконечный ребут. 

Кто пострадал?

фукрферфе.jpg

Пожалуй, больше всего досталось зарубежным авиакомпаниям. Работа аэропортов Австралии, Великобритании, Германии, Гонконга и ряда других стран значительно замедлилась, некоторые из них были вынуждены перейти на оформление и регистрацию пассажиров в ручную. 

aerhaehaehr.jpg

Австралийское телевидение отчиталось о сбоях в вещании, а британский телеканал Sky News вовсе не смог запустить утреннюю трансляцию. Сбой также затронул биржевые торги Лондона — на сайте площадке транслировались устаревшие данные. Пострадали информационные системы Олимпийских игр, о чем заявляет парижский комитет, а в японской Nintendo предупредили о возможной недоступности некоторых сетевых функций.

Также пострадали железнодорожные компании, магазины, аптеки, рестораны, банки и другие учреждения. 
Россия и страны СНГ практически не пострадали от сбоя, поскольку антивирусными услугами CrowdStrike попросту не пользуются. А благодаря переходу на собственный софт на базе Linux, российские авиакомпании работают в штатном режиме. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Буквально в считанные часы обрушились акции виновников техноапокалипсиса. Во второй половине дня Crowdstrike потеряла 15,61%, а Microsoft — 1,99% ценных бумаг.

Реакция интернета

Несмотря на всю серьезность случившегося, соцсети разразились тоннами мемов. Впрочем, все как всегда.

Реакция Microsoft и CrowdStrike

Не менее меметичным стали действия Microsoft. На официальной страничке облачного сервиса разместили инструкцию по устранению неполадок. Одной из экспертных рекомендаций стала перезагрузка системы 15 раз подряд. 

Снимок экрана 2024-07-19 234841.png

Со стороны CrowdStrike признали наличие дефекта ПО и сообщили, что над устранением ошибки уже работают. Однако по мнению специалистов главная проблема в том, что возвращать жизнеспособность систем нужно вручную — переводить ПК в безопасный режим и удалять «битые» компоненты обновления. А поскольку многие компании работают с десятками тысяч компьютеров, сделать это будет не так-то просто.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Microsoft устранила две критические ошибки Windows, которые бесили пользователей полтора года
«Блокнот» в Windows прокачали. Эти функции ждали 40 лет
В Windows 11 появится доступ к Android-смартфону из меню «Пуск»

Рекомендации

Рекомендации

Сколько теперь стоят Hyundai Creta, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Лучше присядьте
На OZON вовсю продают крутейший SSD от «Samsung» за копейки. В чем подвох?
Samsung выпустила суперважное обновление для смартфонов Galaxy. Ставить всем!
OZON порадовал всех пользователей долгожданным изменением

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+828
Eredy
Почему не удивляюсь тому, что у Windows постоянно какие проблемы с системой?
2 часа назад в 23:19
#
Юра из МУРа
+246
Юра из МУРа
Да нормально всё, богатые тоже плачут) И обновляться каждый день только дебилы будут) Ну и накуя они все сразу бросились обновку ставить? Слабо было хотя бы недельку подождать?
51 минуту назад
#