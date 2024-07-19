Крупнейший сбой Windows: причины, последствия, мемы

Сегодня аэропорты, магазины, банки, медиапорталы и телеканалы — все, кто доверился устройствам на базе Windows, столкнулись с «синим экраном смерти» на своих мониторах. Масштабный системный сбой парализовал множество важнейших структур по всему миру. Рассказываем, какие последствия были у произошедшего и как отреагировал интернет и сама Microsoft на случившееся.
Кто виноват?По словам Microsoft 365 все началось еще 18 июля в 22:00. Примерно в это время компания начала замечать первые перебои в работе систем. Связь между хранилищем данных и вычислительными мощностями начала прерываться, что нарушило стабильность подключения к облачным сервисам компании.
Как полагают специалисты, причиной сбоя стало кривое обновление системы кибербезопасности, которое поставлялось компанией CrowdStrike. Патч повредил не только компьютеры, но и целые сервера, что привело к некорректной работе облака Microsoft Azure. В результате устройства уходили в бесконечный ребут.
Кто пострадал?
Пожалуй, больше всего досталось зарубежным авиакомпаниям. Работа аэропортов Австралии, Великобритании, Германии, Гонконга и ряда других стран значительно замедлилась, некоторые из них были вынуждены перейти на оформление и регистрацию пассажиров в ручную.
Австралийское телевидение отчиталось о сбоях в вещании, а британский телеканал Sky News вовсе не смог запустить утреннюю трансляцию. Сбой также затронул биржевые торги Лондона — на сайте площадке транслировались устаревшие данные. Пострадали информационные системы Олимпийских игр, о чем заявляет парижский комитет, а в японской Nintendo предупредили о возможной недоступности некоторых сетевых функций.
Также пострадали железнодорожные компании, магазины, аптеки, рестораны, банки и другие учреждения.
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Буквально в считанные часы обрушились акции виновников техноапокалипсиса. Во второй половине дня Crowdstrike потеряла 15,61%, а Microsoft — 1,99% ценных бумаг.
Реакция интернетаНесмотря на всю серьезность случившегося, соцсети разразились тоннами мемов. Впрочем, все как всегда.
Реакция Microsoft и CrowdStrikeНе менее меметичным стали действия Microsoft. На официальной страничке облачного сервиса разместили инструкцию по устранению неполадок. Одной из экспертных рекомендаций стала перезагрузка системы 15 раз подряд.
Со стороны CrowdStrike признали наличие дефекта ПО и сообщили, что над устранением ошибки уже работают. Однако по мнению специалистов главная проблема в том, что возвращать жизнеспособность систем нужно вручную — переводить ПК в безопасный режим и удалять «битые» компоненты обновления. А поскольку многие компании работают с десятками тысяч компьютеров, сделать это будет не так-то просто.