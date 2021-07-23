Nova Launcher, один из лучших лаунчеров для Android, обновился до версии 7.0. Последний раз он получал крупное обновление два года назад — летом 2019. Бета-версия этого обновления тестировалась около шести месяцев, в том числе силами энтузиастов из числа пользователей.
Разработчики говорят, что почти полностью переписали код Nova Launcher. Они изменили интерфейс оболочки, добавили улучшенную и несколько новых возможностей. Nova Launcher меняет внешний вид Android и добавляет смартфону дополнительные функции, причём оболочку, как и прежде, можно гибко настроить под себя.
Что нового в Nova Launcher 7.0:
- Новые настраиваемые стили оформления
- Поддержка поисковой системы DuckDuckGo с автодополнением
- Погода в строке поиска
- Изменение формы всех значков или любого из них в отдельности
- Настройка радиуса угла виджетов
- Возможность скрыть часы в верхней части экрана (только с root-доступом)
- Отдельная вкладка приложений для рабочего аккаунта (Android for Work)
- Поиск по списку доступных виджетов
- Всплывающие меню в стиле Android 12
- Улучшенная поддержка безрамочных смартфонов с адаптацией под вырез фронтальной камеры
- Дополнительные настройка жестов
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