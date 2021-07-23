



Nova Launcher, один из лучших лаунчеров для Android, обновился до версии 7.0. Последний раз он получал крупное обновление два года назад — летом 2019. Бета-версия этого обновления тестировалась около шести месяцев, в том числе силами энтузиастов из числа пользователей.



Разработчики говорят, что почти полностью переписали код Nova Launcher. Они изменили интерфейс оболочки, добавили улучшенную и несколько новых возможностей. Nova Launcher меняет внешний вид Android и добавляет смартфону дополнительные функции, причём оболочку, как и прежде, можно гибко настроить под себя.







Что нового в Nova Launcher 7.0:





Новые настраиваемые стили оформления

Поддержка поисковой системы DuckDuckGo с автодополнением

Погода в строке поиска

Изменение формы всех значков или любого из них в отдельности

Настройка радиуса угла виджетов

Возможность скрыть часы в верхней части экрана (только с root-доступом)

Отдельная вкладка приложений для рабочего аккаунта (Android for Work)

Поиск по списку доступных виджетов

Всплывающие меню в стиле Android 12

Улучшенная поддержка безрамочных смартфонов с адаптацией под вырез фронтальной камеры

Дополнительные настройка жестов





