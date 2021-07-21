Почтовый дрон


«Почта России» подписала соглашение об использовании беспилотных летающих средств в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно планам «Почты России» беспилотные дроны будут доставлять на Чукотку почтовые отправления и небольшие грузы. Сейчас любые грузы доставляются в Чукотский АО на самолетах и вертолетах, а по самой области — всевозможными способами, которые очень сильно зависят от переменчивых погодных условий. «Почта России» подписала договор с холдингом «Вертолеты России», чтобы использование беспилотников на территории Чукотки было законным.

Уже в этом году компании проведут тестовые вылеты и доставки по направлению Анадырь — Угольные Копи. Если эксперимент завершится успешно, беспилотные дроны полетят из Анадыря по всем направлениям к населенным пунктам области. В планах у «Почты России» запустить летающих курьеров по 20 маршрутам и доставлять с их помощью до 245 тонн почты каждый год. Сообщаются также и модели будущих «чукотских» беспилотников — это дроны БАС-200 и VRT300. 

Если эксперимент покажет свою состоятельность, доставка почты дронами расширится на другие труднодоступные северные регионы: Камчатку, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийск.

Ранее «Почта России» уже пробовала доставлять отправления при помощи беспилотников — тестовые запуски проводились в Бурятии 2018-м году. Однако тогда эксперимент завершился провалом — первый запущенный дрон-курьер пролетел несколько сот метров и разбился, врезавшись в жилую многоэтажку в центре Улан-Удэ. Он должен был доставить груз в село Тарбагатай, которое расположено в 70 километрах от города. Тогда компания-партнер «Почты России» объяснила неудачу тем, что дрон сбился с пути из-за большого количество Wi-Fi-роутеров в зоне полета. 

Ранее мы рассказали о применении дронов для отслеживания нарушений карантина, а также в боевых условиях



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Источник:

РБК РБК

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