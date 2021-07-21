«Почта России» подписала соглашение об использовании беспилотных летающих средств в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно планам «Почты России» беспилотные дроны будут доставлять на Чукотку почтовые отправления и небольшие грузы. Сейчас любые грузы доставляются в Чукотский АО на самолетах и вертолетах, а по самой области — всевозможными способами, которые очень сильно зависят от переменчивых погодных условий. «Почта России» подписала договор с холдингом «Вертолеты России», чтобы использование беспилотников на территории Чукотки было законным.
Уже в этом году компании проведут тестовые вылеты и доставки по направлению Анадырь — Угольные Копи. Если эксперимент завершится успешно, беспилотные дроны полетят из Анадыря по всем направлениям к населенным пунктам области. В планах у «Почты России» запустить летающих курьеров по 20 маршрутам и доставлять с их помощью до 245 тонн почты каждый год. Сообщаются также и модели будущих «чукотских» беспилотников — это дроны БАС-200 и VRT300.
Если эксперимент покажет свою состоятельность, доставка почты дронами расширится на другие труднодоступные северные регионы: Камчатку, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийск.
Ранее «Почта России» уже пробовала доставлять отправления при помощи беспилотников — тестовые запуски проводились в Бурятии 2018-м году. Однако тогда эксперимент завершился провалом — первый запущенный дрон-курьер пролетел несколько сот метров и разбился, врезавшись в жилую многоэтажку в центре Улан-Удэ. Он должен был доставить груз в село Тарбагатай, которое расположено в 70 километрах от города. Тогда компания-партнер «Почты России» объяснила неудачу тем, что дрон сбился с пути из-за большого количество Wi-Fi-роутеров в зоне полета.
Ранее мы рассказали о применении дронов для отслеживания нарушений карантина, а также в боевых условиях.
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