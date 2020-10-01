Telegram

Команда Telegram выпустила крупное обновление мессенджера. Апдейт доступен на Android, iOS (с номером версии 7.1) и десктопных платформах.

Что нового в Telegram 7.1:

Умный поиск. Можно смотреть результаты поиска на отдельных вкладках «Медиа», «Ссылки», «Файлы» и т. д., можно ограничить диапазон дат (для этого надо написать в строке поиска конкретную дату или, например, «вчера»), так же можно искать по сообщениям от определённого пользователя, группы, канала или бота. Фильтры по типу сообщения, дате и источнику могут накладываться друг на друга.

Telegram

Анонимные администраторы групп. В группах можно скрывать администраторов, тогда они исчезнут из списка участников, а их сообщения будут публиковаться от имени группы, как в каналах.

Комментарии в каналах. Если к каналу привязана какая-либо группа для ведения обсуждений, под каждой его публикацией отображается кнопка для перехода к комментариям. Включить комментарии для канала можно в его настройках в разделе «Обсуждения». Комментарии отображаются отдельно, но их можно просматривать и в группе для обсуждений.

Прочие нововведения:

На Android появилась плавная анимация при переключении с дневной темы на ночную и обратно. Также добавлены всплывающие оповещения — при удалении сообщений, изменении настроек оповещений для чатов или сохранении мультимедиа.

Telegram

В групповых чатах можно смотреть увеличенную фотографию участника. Для этого надо нажать и удерживать миниатюру его аватарки. Пользователи нескольких учётных записей могут быстро просмотреть другие списки чатов, зажав палец на переключателе.

Новые анимированные эмодзи.

Telegram


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