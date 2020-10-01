





Команда Telegram выпустила крупное обновление мессенджера. Апдейт доступен на Android, iOS (с номером версии 7.1) и десктопных платформах.Умный поиск. Можно смотреть результаты поиска на отдельных вкладках «Медиа», «Ссылки», «Файлы» и т. д., можно ограничить диапазон дат (для этого надо написать в строке поиска конкретную дату или, например, «вчера»), так же можно искать по сообщениям от определённого пользователя, группы, канала или бота. Фильтры по типу сообщения, дате и источнику могут накладываться друг на друга.Анонимные администраторы групп. В группах можно скрывать администраторов, тогда они исчезнут из списка участников, а их сообщения будут публиковаться от имени группы, как в каналах.Комментарии в каналах. Если к каналу привязана какая-либо группа для ведения обсуждений, под каждой его публикацией отображается кнопка для перехода к комментариям. Включить комментарии для канала можно в его настройках в разделе «Обсуждения». Комментарии отображаются отдельно, но их можно просматривать и в группе для обсуждений.На Android появилась плавная анимация при переключении с дневной темы на ночную и обратно. Также добавлены всплывающие оповещения — при удалении сообщений, изменении настроек оповещений для чатов или сохранении мультимедиа.В групповых чатах можно смотреть увеличенную фотографию участника. Для этого надо нажать и удерживать миниатюру его аватарки. Пользователи нескольких учётных записей могут быстро просмотреть другие списки чатов, зажав палец на переключателе.Новые анимированные эмодзи.