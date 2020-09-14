Telegram уже давно вышел за пределы просто приложения для обмена сообщениями. У активных пользователей мессенджера от братьев Дуровых там рабочие чаты, видеозвонки с родственниками, подписки на информационные и развлекательные каналы, а с помощью ботов можно значительно прокачать функциональность приложения. Собрали самых полезных.
OCRThis (@OCRthis_bot)
Распознать текст на файлах PDF, JPG или PNG, не выходя из Telegram? Легко! Отправьте боту поддерживаемый файл и изображением текста, а в ответ получите текстовой формат Word (DOCX) с расшифровкой. Поддерживаются следующие языки: русский, английский, французский, финский, немецкий и испанский.
Почта Gmail (@GmailBot)
Вы знали, что в Telegram можно получать почту Gmail, не покидая мессенджер? Для этого предусмотрен официальный бот от Google, который верифицирован и отмечен синей галочкой. Он позволяет получать письма с почтового сервиса поискового гиганта, а также отправлять новые письма, отвечать на них, отправлять их в архив или корзину.
Скачивание аудио с YouTube (@YTAudioBot)
Этот бот умеет извлекать аудиодорожку из музыкальных клипов, позволяя скачивать музыку. Он очень просто работает, выбираете язык, скармливаете боту ссылку на ролик, а в ответ получаете файл. К сожалению, он не работает на iOS.
Бот-переводчик (@YTranslateBot)
Специально для Telegram в «Яндексе» разработали бот-переводчик. Он может стать отличным помощником в случаях, когда вы хотите пообщаться в Telegram с человеком, который говорит на незнакомом вам языке, добавьте в чат Yandex Translator. Бот будет переводить ваши реплики и реплики вашего собеседника, чтобы вы с ним понимали друг друга.
Штрафы ГИБДД (@youshtraf_bot)
О функциях этого бота сразу понятно из названия. Он позволяет проверять, есть ли штрафы на автомобиль и водителя, получать подробную информацию об этих штрафах: дату, время, место нарушения, статью правонарушения, фото с камер фиксации, а также оплачивать их. Поддерживается работа с базами данных ГИБДД, МАДИ, АМПП и системой «Платон». Также имеется возможность автоматического отслеживания.
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@StickerReceiverBot — поиск стикеров по хэштегу
@Instasave_bot — загружать любой контент из Инстаграм (кроме закрытых профилей)
@DropmailBot — одноразовые почтовые ящики