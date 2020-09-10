





Глава компании «Интернет-розыск» и руководитель отдела специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга Игорь Бедеров рассказал образовательному проекту «Цифровая журналистика» о возможностях перехвата и расшифровки трафика от Telegram. По его словам, с применением такого метода российские спецслужбы могут читать переписку пользователей этого мессенджера.По словам Бедерова, сначала необходимо идентифицировать конкретного пользователя, за которым нужно установить слежку, по номеру телефона, а затем понять, каким образом передаются его сообщения в Telegram — по Wi-Fi, проводному интернету или сотовой сети. Далее сотрудники правоохранительных органов или спецслужб идут к провайдеру или оператору и просят пропустить весь трафик этого пользователя через так называемую «молотилку» — систему, которая сортирует пакеты в зависимости от сервиса и умеет отделять данные Telegram от данных, передаваемых другим приложениям.После этого в трафике Telegram выделяются сообщения не из секретных чатов и расшифровывается с применением обычных средств расшифровки. Сообщения из секретных чатов расшифровать не получится, поскольку они защищены гораздо сильнее.Бедеров пояснил, что возможность чтения переписки в Telegram лишь теоретическая, а на самом деле ни правоохранительные органы, ни спецслужбы не ведут массовую слежку за пользователями. Он также уточнил, что с использованием этого метода можно перехватывать сообщения только конкретного пользователя, поскольку расшифровка трафика Telegram очень трудоёмкий и долгий процесс.