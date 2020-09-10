Telegram

Глава компании «Интернет-розыск» и руководитель отдела специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга Игорь Бедеров рассказал образовательному проекту «Цифровая журналистика» о возможностях перехвата и расшифровки трафика от Telegram. По его словам, с применением такого метода российские спецслужбы могут читать переписку пользователей этого мессенджера.

По словам Бедерова, сначала необходимо идентифицировать конкретного пользователя, за которым нужно установить слежку, по номеру телефона, а затем понять, каким образом передаются его сообщения в Telegram — по Wi-Fi, проводному интернету или сотовой сети. Далее сотрудники правоохранительных органов или спецслужб идут к провайдеру или оператору и просят пропустить весь трафик этого пользователя через так называемую «молотилку» — систему, которая сортирует пакеты в зависимости от сервиса и умеет отделять данные Telegram от данных, передаваемых другим приложениям.

После этого в трафике Telegram выделяются сообщения не из секретных чатов и расшифровывается с применением обычных средств расшифровки. Сообщения из секретных чатов расшифровать не получится, поскольку они защищены гораздо сильнее.

Бедеров пояснил, что возможность чтения переписки в Telegram лишь теоретическая, а на самом деле ни правоохранительные органы, ни спецслужбы не ведут массовую слежку за пользователями. Он также уточнил, что с использованием этого метода можно перехватывать сообщения только конкретного пользователя, поскольку расшифровка трафика Telegram очень трудоёмкий и долгий процесс.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Павел Дуров: я могу понять ситуацию с блокировкой TikTok в США, но это может быть угрозой глобальному Интернету Павел Дуров: я могу понять ситуацию с блокировкой TikTok в США, но это может быть угрозой глобальному Интернету

Telegram подал антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию Telegram подал антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию

Дуров рассказал, как политика Apple бьёт по пользователям iPhone Дуров рассказал, как политика Apple бьёт по пользователям iPhone