Оператор сотовой связи МТС перестал тарифицировать трафик Telegram на некоторых тарифах. Изменения затронули тарифную линейку «X», а также опции c безлимитом на популярные соцсети и мессенджеры — «ВСети», «Мои мессенджеры» и «Безлимитные мессенджеры».
Расходуемый трафик не учитывается не только при переписке, но также при отправке и скачивании файлов, в том числе большого объёма. Таким образом, абоненты МТС могут переписываться и обмениваться друг с другом файлами в Telegramбез каких-либо ограничений на объём, не опасаясь, что включённый в тариф трафик быстро закончится. Это предложение действует только на территории России, в зарубежном роуминге трафик от Telegram не безлимитный.
На остальных тарифах и без включенных опций «ВСети», «Мои мессенджеры» и «Безлимитные мессенджеры» трафик от Telegram по-прежнему подсчитывается и либо расходуется из общего пакета, либо тарифицируется за оплату.
Telegram был заблокирован на территории России около двух лет, но летом 2020 года Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой разблокировали его, после чего мобильные операторы начали включать его в свои безлимитные опции наравне с другими мессенджерами.
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