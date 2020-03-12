По словам аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple планирует в скором времени вернуть клавиатуру «ножницы» в большинство ноутбуков. Новые модели MacBook Pro и MacBook Air будут представлены во втором квартале 2020 года. Это решение последует вслед за заменой ненадежной «бабочки» в прошлогоднем 16-дюймовым MacBook Pro.



Куо недавно сообщил, что текущая 13-дюймовая «прошка» будет заменена 14-дюймовой моделью, но до этого он указывал ориентировочную дату выпуска. Вполне возможно, что клавиатура с ножничным механизмом появится сначала в этой модели. Apple использует клавиатуру-бабочку во всем модельном ряду ноутбуков, начиная с 2016 года.



Аналитик также высказался по поводу перехода компании на процессоры ARM. По словам Куо, модели MacBook на базе процессоров Apple собственной разработки могут быть представлены в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года.





