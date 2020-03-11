AirPods Pro

Беспроводные наушники AirPods Pro быстро набрали популярность благодаря новому дизайну и множеству особенностей. Apple решила посвятить гаджету новый рекламный ролик.

Видео получило название «Snap», а его длина составляет чуть более двух минут. Главным героем ролика стала женщина с AirPods Pro, которая путешествует по оживленному городу. В клипе она задействует режим прозрачности и систему активного шумоподавления — две самые основные особенности наушников Apple.



В описании к видео компания напоминает, что наушники предлагают беспрецедентный контроль. Активное шумоподавление для иммерсивного звука и режим прозрачности для взаимодействия с окружающим миром.

AirPods Pro были запущены в октябре прошлого года. Помимо всех вышеупомянутых качеств, у наушников предусмотрена защита от влаги.



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