Беспроводные наушники AirPods Pro быстро набрали популярность благодаря новому дизайну и множеству особенностей. Apple решила посвятить гаджету новый рекламный ролик.



Видео получило название «Snap», а его длина составляет чуть более двух минут. Главным героем ролика стала женщина с AirPods Pro, которая путешествует по оживленному городу. В клипе она задействует режим прозрачности и систему активного шумоподавления — две самые основные особенности наушников Apple.







В описании к видео компания напоминает, что наушники предлагают беспрецедентный контроль. Активное шумоподавление для иммерсивного звука и режим прозрачности для взаимодействия с окружающим миром.



AirPods Pro были запущены в октябре прошлого года. Помимо всех вышеупомянутых качеств, у наушников предусмотрена защита от влаги.





