Согласно двум новым отчетам, контрактные производители Apple такие, как Compal Electronics и Wistron присоединяются к Foxconn в планировании восстановления уровней производства к концу марта. Производитель Apple A-серии TSMC также готовится начать выпуск новых 5-нанометровых чипов.
Оба отчета были получены от DigiTimes. В них утверждается, что компания намерена начать массовое производство чипов, изготовленных с использованием 5-нм техпроцесса в апреле.
Второй отчет DigiTimes посвящен Compal Electronics и Wistron. Compal, второй по величине производитель ноутбуков в мире, занимается производством MacBook для Apple. Wistron также производит ноутбуки, наряду с другими устройствами, включая iPhone. Обе компании фигурируют в списке поставщиков Apple.
Отмечается, что Compal и Wistron продолжают восстанавливать производственные мощности в Китае. Большинство сотрудников возвращается на работу, в компании полагают, что могут достичь «обычного уровня низкого сезона к концу марта». На данный момент большинство заводов-изготовителей оригинальных конструкций (ODM), производящих ноутбуки в Китае, работают примерно на 60%.
Compal и Wistron отгружали меньше ноутбуков в феврале, чем обычно. Они также сообщили о снижении доходов. Тем не менее, обе компании обеспокоены ограниченным объемом поставок компонентов.
Воздействие коронавируса COVID-19 уже оказало негативное влияние на Apple. Производство iPhone следующего поколения может столкнуться с задержками из-за эпидемии. По последним данным, купертиновцам пришлось отказаться от проведения презентации, которая была запланирована на 31 марта.
Оба отчета были получены от DigiTimes. В них утверждается, что компания намерена начать массовое производство чипов, изготовленных с использованием 5-нм техпроцесса в апреле.
Второй отчет DigiTimes посвящен Compal Electronics и Wistron. Compal, второй по величине производитель ноутбуков в мире, занимается производством MacBook для Apple. Wistron также производит ноутбуки, наряду с другими устройствами, включая iPhone. Обе компании фигурируют в списке поставщиков Apple.
Отмечается, что Compal и Wistron продолжают восстанавливать производственные мощности в Китае. Большинство сотрудников возвращается на работу, в компании полагают, что могут достичь «обычного уровня низкого сезона к концу марта». На данный момент большинство заводов-изготовителей оригинальных конструкций (ODM), производящих ноутбуки в Китае, работают примерно на 60%.
Compal и Wistron отгружали меньше ноутбуков в феврале, чем обычно. Они также сообщили о снижении доходов. Тем не менее, обе компании обеспокоены ограниченным объемом поставок компонентов.
Воздействие коронавируса COVID-19 уже оказало негативное влияние на Apple. Производство iPhone следующего поколения может столкнуться с задержками из-за эпидемии. По последним данным, купертиновцам пришлось отказаться от проведения презентации, которая была запланирована на 31 марта.
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Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-atom_transistor?wprov=sfti1