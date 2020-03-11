Разработчики бенчмарка Master Lu назвали модели смартфонов, которые в Китае подделывают наиболее массово. В 2019 году этот рейтинг возглавляла топовая раскладушка Samsung Galaxy W2018, которая привлекала фейкоделов своей высокой ценой, а в начале 2020 года лидер сменился.
В настоящее время самым подделываемым смартфоном является iPhone 8, на который приходится 29,54% от общего числа фейков, а за ним следуют раскладушки Galaxy W2018 и Galaxy W2019 с суммарной долей 26,44%. В целом рейтинг выглядит следующим образом:
- Apple iPhone 8
- Samsung Galaxy W2018
- Samsung Galaxy W2019
- Apple iPhone XS Max
- Samsung Galaxy S10+
- Honor 9
- Samsung Galaxy S8+
- OnePlus 7 Pro
- Xiaomi Mi 6
- Samsung Galaxy S8
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Раньше всё цыгане на парковках такие айфоны на андроиде совали в руки.
А сейчас давненько не видал. Может русский человек поумнел?))
А вот китай-рефабов пруд пруди............