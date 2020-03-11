



Разработчики бенчмарка Master Lu назвали модели смартфонов, которые в Китае подделывают наиболее массово. В 2019 году этот рейтинг возглавляла топовая раскладушка Samsung Galaxy W2018, которая привлекала фейкоделов своей высокой ценой, а в начале 2020 года лидер сменился.



В настоящее время самым подделываемым смартфоном является iPhone 8, на который приходится 29,54% от общего числа фейков, а за ним следуют раскладушки Galaxy W2018 и Galaxy W2019 с суммарной долей 26,44%. В целом рейтинг выглядит следующим образом:



Apple iPhone 8 Samsung Galaxy W2018 Samsung Galaxy W2019 Apple iPhone XS Max Samsung Galaxy S10+ Honor 9 Samsung Galaxy S8+ OnePlus 7 Pro Xiaomi Mi 6 Samsung Galaxy S8

Как правило, в поддельных смартфонах используются процессоры MediaTek (а не Qualcomm и, тем более, не чипы собственной разработки Apple, Samsung или Huawei). Разрешение экрана редко превышает HD, а объём памяти гораздо ниже, чем в реальных флагманах. Операционная система, само собой, тоже не имеет никакого отношения к производителям настоящих устройств, на фейки в основном установлен Android не первой свежести и без перспективы получения патчей безопасности, не говоря уж о крупных обновлениях. Примечательно, что большая часть подделок не экспортируется, а используется жителями Китая (по большей части в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Пекине).





