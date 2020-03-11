Разработчики бенчмарка Master Lu назвали модели смартфонов, которые в Китае подделывают наиболее массово. В 2019 году этот рейтинг возглавляла топовая раскладушка Samsung Galaxy W2018, которая привлекала фейкоделов своей высокой ценой, а в начале 2020 года лидер сменился.

В настоящее время самым подделываемым смартфоном является iPhone 8, на который приходится 29,54% от общего числа фейков, а за ним следуют раскладушки Galaxy W2018 и Galaxy W2019 с суммарной долей 26,44%. В целом рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Apple iPhone 8
  2. Samsung Galaxy W2018
  3. Samsung Galaxy W2019
  4. Apple iPhone XS Max
  5. Samsung Galaxy S10+
  6. Honor 9
  7. Samsung Galaxy S8+
  8. OnePlus 7 Pro
  9. Xiaomi Mi 6
  10. Samsung Galaxy S8
Как правило, в поддельных смартфонах используются процессоры MediaTek (а не Qualcomm и, тем более, не чипы собственной разработки Apple, Samsung или Huawei). Разрешение экрана редко превышает HD, а объём памяти гораздо ниже, чем в реальных флагманах. Операционная система, само собой, тоже не имеет никакого отношения к производителям настоящих устройств, на фейки в основном установлен Android не первой свежести и без перспективы получения патчей безопасности, не говоря уж о крупных обновлениях. Примечательно, что большая часть подделок не экспортируется, а используется жителями Китая (по большей части в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Пекине).



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Apple готовится к выпуску 5-нм чипов Apple готовится к выпуску 5-нм чипов

Россияне массово скупают дорогие смартфоны Россияне массово скупают дорогие смартфоны

Apple выпустила iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 и macOS Catalina 10.15.4 beta 5 для разработчиков Apple выпустила iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 и macOS Catalina 10.15.4 beta 5 для разработчиков