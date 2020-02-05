



Компания Apple выпустила первые бета-версии iOS 13.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4 и macOS Catalina 10.15.4. Они доступны зарегистрированным разработчикам и обычным пользователям, которые добавили на своё устройство специальный профиль, позволяющий устанавливать экспериментальные сборки.



В этих бета-версиях Apple тестирует новую схему продажи приложений. Разработчики теперь могут распространять свои проекты по универсальной схеме: одна покупка добавляет приложение на все устройства пользователя, независимо от платформы — на смартфон, планшет, компьютер, телевизионную приставку или смарт-часы. Они могут протестировать эту возможность с помощью бета-версии Xcode 11.4.



Пользователям не придётся переплачивать: если они купили какое-либо приложение для одной из операционной систем, на другие платформы его можно установить его бесплатно. Эта возможность станет общедоступной в марте для всех обладателей устройств Apple.



В бета-версиях iOS 13.4 и iPadOS 13.4 содержится несколько не столь заметных нововведений, которые, тем не менее, достойны упоминания. В iCloud появилась возможность делиться папками, сервис геолокации может присылать уведомления в различных ситуациях, а приложение «Фото» для iPad получило поддержку нескольких новых сочетаний «горячих» клавиш.







