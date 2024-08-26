Курьерам нашлось новое занятие — могут приехать и забрать мусор

Александр


«ВкусВилл» запустил новую услугу. Теперь его курьеры не только доставляют еду, но также могут забрать у клиента мусор и увезти его на утилизацию.

Оформляя доставку еды теперь можно выбрать услугу утилизации вторсырья. Курьеры забирают от клиента не более двух пакетов: в одном полипропиленовая упаковка (обычно в такой привозят съедобные продукты), в другом макулатура. Требования — вторсырьё должно быть сухим, чистым и без неприятного запаха, а пакеты не слишком тяжёлые. Курьер отвозит пакеты в ближайший даркстор, а там их передают на вторичную переработку.

Отдельно заказать вывоз мусора нельзя, эта услуга доступна только при оформлении доставки. Воспользоваться ею в настоящее время можно только в Москве и Московской области, а в дальнейшем она может быть масштабирована на другие регионы.

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