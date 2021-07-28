Apple

Компания Apple опубликовала финансовый отчёт за третий фискальный квартал 2021 года, который завершился для неё 26 июня. Выручка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 36% до 81,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль составила 21,7 миллиарда долларов.

Самый большой рост показали продажи смартфонов — почти 50% год к году, за этим следуют аксессуары и сервисы, показавшие рост примерно на треть.

Распределение выручки по категориям:

iPhone — 39,5 миллиарда долларов (+49,7%)
Mac — 8,2 миллиарда (+16,3%)
iPad — 7,3 миллиарда (+11,9%)
Носимая электроника и аксессуары — 8,7 миллиарда (+36,1%)
Сервисы — 17,4 миллиарда (+32,9%)

Компания Apple не дала прогноз на текущий квартал, но предупредила о возросшем влиянии дефицита чипов. Ограничения могут затронуть производство всех продуктов, включая iPhone, а это отрицательно скажется на продажах и выручке.



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