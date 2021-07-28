Тим Кук прокомментировал квартальный отчет компании Apple, рассказав некоторые подробности успехов iPhone. Главные тезисы пересказал ресурс 9to5Mac.
По словам СЕО Apple, третий квартал 2021 года стал самым успешным для компании в целом и для iPhone как продукта в частности. Кук заверил журналистов, что все показатели выросли: например, за последние три месяца очень большое количество людей впервые в своей жизни купили iPhone — иными словами, компания успешно привлекает новых клиентов.
Перешедших на iPhone с Android также оказалось очень много. Кроме того, Тим очень рад статистике обновлений — множество пользователей старых моделей iPhone приобрели модели из актуальной линейки. К сожалению, Кук не назвал никаких конкретных цифр, поэтому СМИ пришлось удовольствоваться его оценочными высказываниями. Какие из моделей iPhone оказались самыми успешными, он тоже не сообщил.
Доподлинно неизвестно, как именно Apple узнает о прошлом своих клиентов. Например, переход с Android на iOS можно косвенно определить по использованию функций миграции между ОС. А понять, является ли покупатель новым клиентом или обновляется с более старой модели можно по тому, воспользовался ли он функцией восстановления из резервной копии. Это только предположения.
Но одну подробность Кук всё же сообщил журналистам. По его мнению, на развивающихся рынках вроде Мексики, Бразилии и Индии, самым популярным устройством является iPhone SE — очевидно, из-за его цены, которая является самой низкой из всей актуальной линейки.
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