





Лаборатория Касперского на выставке MWC в Барселоне рассказала о деталях своей работы над защищенным смартфоном. Об этом сообщил Павел Кушелев в своем подкасте «О ЧЕМ РЕЧЬ».По словам Кушелева, в качестве гвоздя экспозиции Лаборатории Касперского стала защищенная операционная система и смартфон. Эти новинки предназначены в первую очередь для корпоративного сектора.Операционка получила название Касперский ОС представляет собой микроядерную систему, при написании которой упор сделан был на безопасность. Из-за небольшого ядра объем кода операционной системы получился небольшим. Одно из основных преимуществ — менеджер безопасности процессов, который в режиме реального времени следит за различными утечками данных. Все принципы операционной системы описываются как кибериммунитет. Другими словами, ОС не допустит потерю или кражу данных с помощью сбоев или уязвимостей. Работает Касперский ОС пока только на роутерах и гейтах для интернета вещей (IoT).Также стало известно, что Лаборатория Касперского работает над защищенным телефоном для корпоративного сектора. Компания показала три прототипа на железе разных производителей. К сожалению, демонстрация предназначалась только для участников выставки, поэтому фотографий продуктов нет.Павел Кушелев отмечает, что защищенные смартфоны могут представить осенью. По словам Лаборатории Касперского, устройство не рассчитано на потребительский рынок. Их основная задача сделать максимально защищенное устройство для корпоративного сектора и силовиков.