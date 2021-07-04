Mi 11 Pro

Инсайдеры получили доступ к внутреннему документу Xiaomi, в котором перечисляется, какие смартфоны будут обновлены до Android 12, а какие навсегда останутся на предыдущей версии операционной системы. Апдейт будет выпущен для устройств, которые выпускаются как под основным брендом компании, так и под торговыми марками Redmi, Poco и Black Shark.

В утечке указывается, что бета-версия Android 12 тестируется на следующих моделях:

  • Mi 11
  • Mi 11 Pro
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11i
  • Mi 11X
  • Mi 11 Lite 5G
  • Poco F3 (он же Redmi K40)
  • Mi 10S

Помимо перечисленных выше моделей, до Android 12 точно обновятся эти смартфоны:

  • Mi Mix Fold
  • Mi 11 Lite 4G
  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 10 Ultra
  • Mi 10 Lite 5G
  • Mi 10 Zoom
  • Mi 10 Youth
  • Mi 10i
  • Mi 10T Lite
  • Mi 10T
  • Mi 10T Pro
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi 9 Pro
  • Redmi 9 Pro Max
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 9T
  • Redmi Note 9 Pro 5G
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10S
  • Redmi Note 10T
  • Redmi Note 10 5G (версия для Китая)
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 10 Pro Max
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Redmi Note 8 2021
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 5G Racing
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 Zoom
  • Redmi K30 Ultra
  • Redmi K30S Ultra
  • Redmi K40 Gaming
  • Poco F2 Pro
  • Poco F3 GT
  • Poco X2
  • Poco X3
  • Poco X3 NFC
  • Poco X3 Pro
  • Poco M2
  • Poco M2 Reloaded
  • Poco M2 Pro
  • Poco M3
  • Poco M3 Pro 5G
  • Poco C3
  • Black Shark 3
  • Black Shark 3 Pro
  • Black Shark 3S
  • Black Shark 4
  • Black Shark 4 Pro

Часть моделей под вопросом — они могут обновиться до Android 12, а могут остаться без обновления:

  • Redmi 9T
  • Redmi 9 Power
  • Redmi Note 9 (глобальная версия)
  • Redmi Note 9 4G (версия для Китая)
  • Redmi 10X 4G

И, наконец, эти модели не получат Android 12:

  • Mi 9
  • Mi 9 SE
  • Mi 9 Lite
  • Mi 9T
  • Mi 9T Pro
  • Mi CC9
  • Mi CC9 Pro
  • Mi Note 10
  • Mi Note 10 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20 Premium
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi 9
  • Redmi 9A
  • Redmi 9AT
  • Redmi 9i
  • Redmi 9C
  • Redmi 9 Prime

Android 12 будет выпущен осенью. Тогда же Xiaomi начнёт выпускать обновления для своих смартфонов с этой версией операционной системы. В первую очередь будут обновляться свежие и относительно свежие флагманы, затем устройства средней ценовой категории, а выпуск апдейта для недорогих старичков может растянуться на несколько месяцев.



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