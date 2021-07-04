Инсайдеры получили доступ к внутреннему документу Xiaomi, в котором перечисляется, какие смартфоны будут обновлены до Android 12, а какие навсегда останутся на предыдущей версии операционной системы. Апдейт будет выпущен для устройств, которые выпускаются как под основным брендом компании, так и под торговыми марками Redmi, Poco и Black Shark.
В утечке указывается, что бета-версия Android 12 тестируется на следующих моделях:
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11i
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 5G
- Poco F3 (он же Redmi K40)
- Mi 10S
Помимо перечисленных выше моделей, до Android 12 точно обновятся эти смартфоны:
- Mi Mix Fold
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10 Zoom
- Mi 10 Youth
- Mi 10i
- Mi 10T Lite
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi 9 Pro
- Redmi 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 10 5G (версия для Китая)
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 8 2021
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Zoom
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K40 Gaming
- Poco F2 Pro
- Poco F3 GT
- Poco X2
- Poco X3
- Poco X3 NFC
- Poco X3 Pro
- Poco M2
- Poco M2 Reloaded
- Poco M2 Pro
- Poco M3
- Poco M3 Pro 5G
- Poco C3
- Black Shark 3
- Black Shark 3 Pro
- Black Shark 3S
- Black Shark 4
- Black Shark 4 Pro
Часть моделей под вопросом — они могут обновиться до Android 12, а могут остаться без обновления:
- Redmi 9T
- Redmi 9 Power
- Redmi Note 9 (глобальная версия)
- Redmi Note 9 4G (версия для Китая)
- Redmi 10X 4G
И, наконец, эти модели не получат Android 12:
- Mi 9
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Mi CC9
- Mi CC9 Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Premium
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 9AT
- Redmi 9i
- Redmi 9C
- Redmi 9 Prime
Android 12 будет выпущен осенью. Тогда же Xiaomi начнёт выпускать обновления для своих смартфонов с этой версией операционной системы. В первую очередь будут обновляться свежие и относительно свежие флагманы, затем устройства средней ценовой категории, а выпуск апдейта для недорогих старичков может растянуться на несколько месяцев.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru