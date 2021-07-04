



Инсайдеры получили доступ к внутреннему документу Xiaomi, в котором перечисляется, какие смартфоны будут обновлены до Android 12, а какие навсегда останутся на предыдущей версии операционной системы. Апдейт будет выпущен для устройств, которые выпускаются как под основным брендом компании, так и под торговыми марками Redmi, Poco и Black Shark.



В утечке указывается, что бета-версия Android 12 тестируется на следующих моделях:





Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11 Lite 5G

Poco F3 (он же Redmi K40)

Mi 10S

Mi Mix Fold

Mi 11 Lite 4G

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Zoom

Mi 10 Youth

Mi 10i

Mi 10T Lite

Mi 10T

Mi 10T Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9S

Redmi 9 Pro

Redmi 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T

Redmi Note 10 5G (версия для Китая)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40 Gaming

Poco F2 Pro

Poco F3 GT

Poco X2

Poco X3

Poco X3 NFC

Poco X3 Pro

Poco M2

Poco M2 Reloaded

Poco M2 Pro

Poco M3

Poco M3 Pro 5G

Poco C3

Black Shark 3

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3S

Black Shark 4

Black Shark 4 Pro

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9 (глобальная версия)

Redmi Note 9 4G (версия для Китая)

Redmi 10X 4G

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Premium

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9 Prime

Помимо перечисленных выше моделей, до Android 12 точно обновятся эти смартфоны:Часть моделей под вопросом — они могут обновиться до Android 12, а могут остаться без обновления:И, наконец, эти модели не получат Android 12:Android 12 будет выпущен осенью. Тогда же Xiaomi начнёт выпускать обновления для своих смартфонов с этой версией операционной системы. В первую очередь будут обновляться свежие и относительно свежие флагманы, затем устройства средней ценовой категории, а выпуск апдейта для недорогих старичков может растянуться на несколько месяцев.





