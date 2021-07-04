



Исследователи из Национальных лабораторий Сандия в США создали акустический усилитель сигнала, который гораздо меньше существующих усилителей, но при этом значительно превосходит их по мощности и качеству.



Усилитель основан на концепции, которая была отвергнута около пятидесяти лет назад. Большое количество компонентов, передающих электрический сигнал, заменены радиоизлучателем, работающим в диапазоне 276 МГц. Усилитель представляет собой чип на плате площадью 0,002 квадратного сантиметра — в десять раз меньше, чем у обычных звукоусиливающих микросхем. Исследователи утверждают, что плату можно уменьшить ещё примерно в три раза, примерно до размера песчинки.







Этот усилитель в сочетании с другими компонентами может найти применение в различных типах устройств, но прежде всего в смартфонах и наушниках TWS-формата, то есть там, где требуется максимально плотная компоновка чипов. В звуковых устройствах высокого уровня такой усилитель вряд ли будет применяться, поскольку аудиофилы не доверяют беспроводной передаче звукового сигнала из-за задержки и искажений, считая это уделом любителей.







