Сервис для хранения логинов и паролей LastPass ужесточил условия монетизации. Теперь возможности, которые ранее были бесплатными, станут платными.
С 16 марта 2021 использовать LastPass бесплатно можно будет только на одном типе устройств — мобильных или компьютерах. Первая категория включает в себя смартфоны на Android и iOS, планшеты на Android и iPadOS, а также смарт-часы. Вторая категория — ПК, ноутбуки, гибриды и планшеты на десктопных ОС (в том числе при использовании сервиса с помощью браузерного расширения).
Таким образом, к 16 марта пользователям LastPass, которые не желают платить, придётся определиться, где они оставляют этот сервис — на своих компьютерах или мобильных устройствах. За возможность использования LastPass на всех поддерживаемых типах устройств придётся оформлять премиум подписку. Ранее LastPass требовал оформить подписку только за предоставление зашифрованного хранилища на 1 ТБ и хранение логинов и паролей в семейном аккаунте.
Премиум-подписка LastPass стоит 2,90 евро в месяц для одного человека и 3,90 евро для семьи до шести человек (первый пробный месяц бесплатный). Новым платящим пользователям предоставляется скидка: можно оформить подписку за 2,25 евро в месяц при оплате за год.
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Уж лучше в заметках хранить или других местах, чем отдавать чужим.