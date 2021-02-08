Huawei готовит обновление оболочек EMUI и Magic UI для смартфонов, которые выпускаются под брендами Huawei и Honor. Не исключено, что оно станет последним, после чего устройства Huawei перейдут на собственную операционную систему компании, а Honor продолжит развиваться как независимый бренд.
По данным инсайдеров, в марте 2021 года Huawei выпустит EMUI 11.1 и Magic UI 4.1. Серьёзных нововведений в этих оболочках, скорее всего, не будет, однако обновления будут основаны частично на Android и частично на HarmonyOS. Это облегчит им полный максимально беспроблемный переход на HarmonyOS в дальнейшем.
Хотя Huawei и позиционирует HarmonyOS как собственную операционную систему, она во многом основана на Android. Huawei утверждает, что в её ОС есть лишь фреймворк, необходимый для запуска Android-приложений, однако специалисты с сайта ArsTechnica пришли к выводу, что Huawei скопировала из Android большую часть кода и элементов графического интерфейса.
Можно предположить, что обновление EMUI 11.1 станет последним для смартфонов Huawei в рамках оболочки EMUI, а в будущем эти смартфоны перейдут на HarmonyOS. Смартфоны Honor могут разделиться на два ответвления: те, что выпускались в то время, когда этот бренд принадлежал компании Huawei, тоже получат HarmonyOS или оболочку на её основе, а те, что начали выходить после отделения Honor от Huawei, смогут обновляться до свежих версий Android со встроенными сервисами Google.
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