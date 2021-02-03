HarmonyOS

В начале 2021 года компания Huawei выпустила бета-версию операционной системы HarmonyOS. Как выяснил журналист авторитетного издания ArsTechnica Рон Амадео, эта платформа представляет собой не полностью самостоятельную разработку, а по большей части клон Android.

Амадео тщательно протестировал HarmonyOS и пришёл к выводу, что она является модификацией оболочки EMUI на базе Android 10 с минимальными изменениями. У HarmonyOS точно такой же интерфейс, но в системной информации нет упоминания о том, что эта платформа основана на Android.
Амадео считает, что нет ничего зазорного в том, что производители смартфонов создают модификации Android и выпускают их под своими торговыми марками, но стоит сделать это открыто и прозрачно. Google не запрещает модифицировать AOSP-версию Android как угодно, но при этом в системной информации необходимо указывать, на основе чего была собрана программная оболочка. Это необходимо в том числе для целей информационной безопасности, ведь разработчикам и пользователям необходимо достоверно знать, какая операционная система установлена на устройстве, чтобы осознавать, каким проблемам и уязвимостям она подвержена.

Примечательно, что сотрудники Huawei не скрывают того, что в HarmonyOS был использован код Android, но они утверждают, что оттуда был взят лишь фреймворк, необходимый для запуска Android-приложений. Всё остальное, включая графический интерфейс оболочки, по их словам, является собственной разработкой Huawei.


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