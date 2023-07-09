AYANEO представила новую портативную консоль, которая легче и мощнее Steam Deck и ASUS ROG Ally

Фархад
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Китайский производитель игровых консолей AYANEO представил две новые модели портативок AIR 1S и AIR 1S Ultra-Thin & Light  с лёгким корпусом и процессором AMD Ryzen 7000-й серии.

Обе новинки серии 1S оснащены процессором Ryzen 7 7840U на базе архитектуры Zen4 Phoenix с 8 ядрами и тактовой частотой до 5,1 ГГц. Этот чип может эффективно работать в диапазоне от 5 Вт до 25 Вт. Консоли также получили 16/32 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X и большой твердотельный накопитель M.2 2280 объёмом 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и даже 4 ТБ.

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В отличие от главных конкурентов, AYANEO предлагает 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей (плотность 404 PPI), стандартной частотой обновления 60 Гц и 99%-охватом цветовой гаммы DCI-P3. Пиковая яркость составляет 350 нит — на солнце информация с такого экрана читается сложно.

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Стандартная модель 1S весит 450 г, а её толщина составляет 21,6 мм. Эта версия поставляется с аккумулятором емкостью 10 050 мАч. Ультратонкий вариант весит 405 г при толщине 1,8 см, но в нём установлена батарея на 7350 мАч.

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Цены на AYANEO AIR 1S стартуют с $899 за версию с 16/512 ГБ памяти, а самая топовая конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 4 ТБ обойдётся в $1259. В продажу консоли поступят с 11 июля.
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Источник:
VideoCardz
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Комментарии

Dmitriy
+584
Dmitriy
Ну пока лека таум коробочное решение, и цена адекватнее. Про Элая сложно сказать, но данный китаец — пока мутный, цена выше и боюсь проблем больше.
Сегодня в 19:02
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+4704
Carter_Mayers
Дофига что-то портативок стало, правда есть и непонятные конторки совсем. Чтобы продавать свой продукт по цене A-брендов (Асус и Стим) у них должно быть что-то большее, чем просто мощное железо
2 часа назад в 19:41
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