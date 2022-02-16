





Ученые из университета в Беркли провели эксперимент в годе которого выяснилось, что искусственный интеллект преодолел «эффект зловещей долины».Вы наверняка замечали, что глядя на любое человекоподобное существо, будь то робот или компьютерная модель, иногда возникает чувство тревоги или отторжения от увиденного. И дело не в сходстве с человеком, а в неправдоподобной манере поведения. Это может быть искаженная речь, медленная мимика или абсолютно симметричные черты лица. Наш мозг приходит в замешательство когда видит отклонение от нормы в существе которое очень близко напоминает нас самих. Такое явление называется «эффектом зловещей долины».В ходе эксперимента, профессор Хани Фарид и доктор Софи Найтингейл, доказали, что ИИ смог преодолеть «эффект зловещей долины», а люди больше доверяют искусственно созданным лицам, чем реальным людям.Испытуемых попросили дать оценку и попытаться отличить фотографии реальных людей от тех, что создала нейросеть. Всего рассматривалось 800 изображений с лицами.Первые 315 участников работали самостоятельно. Из 128 различных фотографий, точность составила 48%.Следующие 219 участников получили подсказки как можно отличить реальные лица от сгенерированных. Уровень точности составил 59%.Последним 223 участникам было предложено оценить подлинность лиц от одного до семи, по возрастающей. Средняя оценка ненастоящих лиц составила 7,7% и была более достоверной, чем оценка реальных лиц.Кроме того, лица с более темным оттенком кожи воспринимались лучше, чем лица из Южной Азии, а женщинам испытуемые доверяют больше, чем мужчинам.По итогам эксперимента, ученые предложили создать руководство по защите общественности от дипфейков. Специалисты считают, что: «Защитные меры могут включать, например, внедрение надежных водяных знаков в сети синтеза изображений и видео, которые обеспечат последующий механизм для идентификации. Поскольку демократизация доступа к этой мощной технологии представляет собой наиболее серьезную угрозу, мы также призываем к пересмотру подхода, часто основанного на невмешательстве, к публичному доступу и неограниченному выпуску кода для включения в любое приложение любым пользователем»