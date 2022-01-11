





Пермская компания «Промобот» показала робота-компаньона Robo-C-2. В скором времени такие работы появятся в торговых центрах, музеях и МФЦ.Robo-C-2 выглядит как человек и может выполнять несложные по человеческим меркам действия: здороваться за руку, показывать направление, махать руками и поднимать предметы весом до одного килограмма. Кроме того, он имитирует мимикой различные эмоции, может двигать глазами, бровями и губами. Он также может разговаривать, отвечая на вопросы. Всего поддерживается более шестисот вариантов микромимики.Из недостатков Robo-C-2 можно выделить то, что сейчас этот робот может только сидеть, перемещаться в пространстве он не умеет. В планах компании «Промобот» создать систему динамической стабилизации, а сервоприводом, благодаря чему робот сможет ходить как человек.«Промобот» планирует продавать Robo-C-2 различным компаниям. По желанию заказчика любой экземпляр можно запрограммировать на выполнение определённых задач и научить тем или иным заранее запрограммированным фразам.