Пермская компания «Промобот» показала робота-компаньона Robo-C-2. В скором времени такие работы появятся в торговых центрах, музеях и МФЦ.
Robo-C-2 выглядит как человек и может выполнять несложные по человеческим меркам действия: здороваться за руку, показывать направление, махать руками и поднимать предметы весом до одного килограмма. Кроме того, он имитирует мимикой различные эмоции, может двигать глазами, бровями и губами. Он также может разговаривать, отвечая на вопросы. Всего поддерживается более шестисот вариантов микромимики.
Из недостатков Robo-C-2 можно выделить то, что сейчас этот робот может только сидеть, перемещаться в пространстве он не умеет. В планах компании «Промобот» создать систему динамической стабилизации, а сервоприводом, благодаря чему робот сможет ходить как человек.
«Промобот» планирует продавать Robo-C-2 различным компаниям. По желанию заказчика любой экземпляр можно запрограммировать на выполнение определённых задач и научить тем или иным заранее запрограммированным фразам.
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Молодцы.
А на самом деле, молодцы, пусть работают и дальше. Может хоть эти создания увидят к чему приведет вакханалия с определением половой принадлежности везде)))