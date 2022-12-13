В Windows 10 появился плеер из Windows 11. Как установить?
Александр Кузнецов —
Компания Microsoft решила заменить встроенный медиапроигрыватель в Windows 10 на более современную программу. Обновление уже доступно в рамках программы Windows Insider в ветке Release Preview Channel.
По умолчанию для воспроизведения музыки и видео в Wikndows 10 используется программа Groove Music, а в Windowss 11 гораздо более продвинутая Windows Media Player.
Windows Media Player открывает те же файлы, что и Groove Music (и даже больше), а плейлисты можно перенести из одного приложения в другое. К преимуществам нового приложения относится поддержка воспроизведения видео, в том числе с поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR), tyckb монитор поддерживает такой режим.
Windows Media Player для Windows 10 можно скачать тут. Минимальная версия операционной системы, в которой поддерживается это приложение, — Build 19042.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia