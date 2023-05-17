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Logitech начнёт продавать запчасти для самостоятельного ремонта мышек и клавиатур
Фархад Усманов —
Производитель компьютерных аксессуаров Logitech совместно с компанией iFixit объявили о запуске программы самостоятельного ремонта периферийных устройств.
В рамках партнёрства iFixit начнёт продавать запчасти и предоставлять руководства по самостоятельному ремонту гаджетов Logitech. Программа стартует уже этим летом в некоторых странах. Первоначально компания будет предоставлять компоненты для двух популярных серий мышей — MX Master и MX Anywhere.
Пользователи смогут купить оригинальные запасные части и батареи Logitech, что значительно продлит жизненный цикл устройств с перезаряжаемыми аккумуляторами. Ещё один плюс — набор нужных инструментов от iFixit для ремонта конкретного гаджета, который можно будет приобрести вместе с запчастями.
К сожалению, Logitech пока не разглашает цены на компоненты и ремонтные комплекты.
Стоит отметить, что в последние годы крупные компании активно внедряют программы по самостоятельному ремонту устройств. Например, в прошлом году Apple первой начала продавать запчасти для некоторых моделей iPhone и Mac, а позже Google и Samsung запустили аналогичные программы для своих флагманских устройств.
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Комментарии
+512
А чего так мелочатся?Даешь набор запчастей для самостоятельной сборки изделия!!! 😂
10 минут назад
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