В России появятся патрули, которые будут ловить и наказывать электросамокатчиков

Александр


По данным «Базы», депутаты Госдумы предложили по аналогии с водной и туристической полицией создать «электросамокатную полицию». Соответствующее письмо было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Депутаты приводят в письме тревожную статистику — 73% жителей Москвы отрицательно относятся к тем, что катается на электросамокатах в городе, поскольку считают, что этот вид транспорта опасен для пешеходов. Проблема в почти полном отсутствии контроля за самокатчиками, тогда как за автомобилистами присмотра вполне достаточно (камеры видеофиксации нарушений ПДД, посты ГАИ, курсирующие по городу инспекторы ГАИ, возможность оставлять жалобы на водителей через мобильное приложение «Народный инспектор»).

Если МВД прислушается к предложению депутатов и создаст «электросамокатную полицию», в Москве и других российских городах появятся патрули, которые будут курсировать по популярным среди электросамокатчиков маршрутам и следить за тем, чтобы не было нарушений ПДД (например, превышения скорости, поездок вдвоём на одном самокате или пересечения проезжей части без спешивания). Пока неизвестно, будут ли эти полицейские ходить пешком или им выдадут самокаты, на которых они будут ездить, чтобы иметь возможность догнать нарушителей.

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Комментарии

YABLOKOFON
+203
YABLOKOFON
Ну скорость они конечно на глаз будут измерять угу других же проблем в стране нет, инфраструктуру можно не ждать хотят начать полномасштабную дойку потому что никто не спешивается это самый бредовое требование медленно приехать не кому не мешая со скоростью пешеходов ок, но спешиваться каждые 100 метров это никому не удобно на моноколесе так это вообще обувь снимать на велосипеде с высокой рамой так постоянные акробатические трюки крутить,слезах и залезая на него, а самокаты просто тяжелые их контролировать гораздо проще стоя на них. А если что с ногой как у меня щас проблема, мне ехать гораздо проще чем пытку с ходьбой устраивать. В общем всё для людей как говорится только для опресненного кругу людей, а остальным налог штраф и другой побор. Инфраструктуру делать как она заявили недавно не выгодно. Ну ещё бы им не выгодно когда с каждого как с куста можно стричь за всякую хрень!
Сегодня в 15:08
#
kardigan
+3666
kardigan YABLOKOFON
Ну а ты конечно хочешь гонять без проблем) другие же есть проблемы поболя.
Сегодня в 15:17
#
+109
unfailingsky YABLOKOFON
Ну, вы что уж, хотите инфраструктуру, ишь! Как в гейропе! У них страны маленькие, легко всё построить, а у нас, (вернее у властьимущих) эвона сколько пространства! Не жили хорошо, неча и начинать!
Сегодня в 15:42
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