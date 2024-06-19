В России появятся патрули, которые будут ловить и наказывать электросамокатчиков

По данным «Базы», депутаты Госдумы предложили по аналогии с водной и туристической полицией создать «электросамокатную полицию». Соответствующее письмо было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Депутаты приводят в письме тревожную статистику — 73% жителей Москвы отрицательно относятся к тем, что катается на электросамокатах в городе, поскольку считают, что этот вид транспорта опасен для пешеходов. Проблема в почти полном отсутствии контроля за самокатчиками, тогда как за автомобилистами присмотра вполне достаточно (камеры видеофиксации нарушений ПДД, посты ГАИ, курсирующие по городу инспекторы ГАИ, возможность оставлять жалобы на водителей через мобильное приложение «Народный инспектор»).
Если МВД прислушается к предложению депутатов и создаст «электросамокатную полицию», в Москве и других российских городах появятся патрули, которые будут курсировать по популярным среди электросамокатчиков маршрутам и следить за тем, чтобы не было нарушений ПДД (например, превышения скорости, поездок вдвоём на одном самокате или пересечения проезжей части без спешивания). Пока неизвестно, будут ли эти полицейские ходить пешком или им выдадут самокаты, на которых они будут ездить, чтобы иметь возможность догнать нарушителей.
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