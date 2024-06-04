Соответствующий раздел появился в мобильном приложении. Первым партнером стала кикшеринговая компания Юрент. В будущем Тинькофф планирует расширить количество партнеров.
Сервис уже доступен во всех городах присутствия Юрента. Арендовать самокаты можно в разделе «Город». Приложение запросит доступ к геолокации и камере, после чего появится карта с фиолетовыми самокатами.
Оплатить поездку можно прямо из приложения Тинькофф — деньги списываются напрямую с выбранного банковского счета. Клиенты также смогут воспользоваться приветственным бонусом в виде кэшбэка до 15%. На все последующие поездки пользователям будет доступен 10% кэшбэк от суммы поездки. Максимальная сумма кэшбэка за календарный месяц составит 3 000 рублей.
Тинькофф запустил сервис проката самокатов. Всё работает прямо в приложении банка
Георгий Лямин —
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