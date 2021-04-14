





Бум майнинга, начавшийся в конце прошлого года, и не думает прекращаться. Более того, курсы биткоина и эфира продолжают ставить новые рекорды, что отнюдь не способствует насыщению рынка игровыми видеокартами, которые активно скупаются майнерами для добычи сверхприбыльных «монеток».Так что не удивительно, что на почве майнинга появилось множество способов обмана, но китайские продавцы видеокарт пошли дальше всех. Имея контакты покупателей, они рассылают им предупреждения о том, что купленные ими видеокарты имеют заводской брак, который может привести к выходу ПК из строя. Поэтому их нужно вернуть, а взамен продавцы обещают выслать аналогичную по производительности видеокарту, и даже некоторую денежную компенсацию.На данный момент под удар попали покупатели видеокарт линейки AMD Radeon RX 580. Она очень выгодна в майнинге и может окупиться за полгода работы, и продавцы предлагают ее заменить на Nvidia GeForce GTX 1050 Ti или GeForce GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти: обе они совершенно не подходят для майнинга эфира (для этого нужно больше 4 ГБ видеопамяти), да и вообще говоря они ощутимо слабее решения от AMD и в играх.В итоге китайские подразделения AMD и XFX (крупного производителя видеокарт) обратились с официальным заявлением к пользователям, предупреждая, что никакой программы отзыва RX 580 не существует, как и нет дефектов в давно отлаженных видеокартах, выпущенных более четырех лет назад. Компании уже подали в суд на таких продавцов с обвинением в мошенничестве.