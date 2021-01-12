Godeal24

Ещё не утих дух Нового года, Рождества и распродаж, которые проводятся в этот период. Сайт Godeal24 не остался в стороне от праздников и предлагает огромные скидки на лицензионные ключи для Windows и Office. Если вы давно хотели проагрейдить софт на своём компьютере, сейчас самое время воспользоваться такой возможностью.

Лицензионный софт пользуется огромной популярностью среди покупателей в интернет-магазинах, поэтому многие сайты регулярно проводт распродажи, на которых ключи для активации популярных операционных систем, программ и игр можно приобрести с большими скидками. Godeal24 не исключение, этот сайт запустил новогоднюю суперраспродажу и предлагает большой выбор ключей для различных продуктов Microsoft. С сегодняшнего дня и до конца января все товары на этом сайте из категории Software можно приобрести со скидками до 55%.

Эксклюзивное комбо-предложение: купите один продукт, ещё один получите в подарок

Комбо № 1: идельно для владельцев небольших бизнесов и людей, которым важна безопасность и функциональность. Включает в себя программы из набора Office, а лицензия на использование Windows 10 предоставляется бесплатно. Такой выгоды больше никогда не будет.


Комбо № 2: для тех, кто использует все возможности интернета (электронную почту, оплату счётов, стриминг и т. п.)


GoDeal24.com — сайт, который продаёт подлинные лицензионные ключи клиентам по всему миру. При покупке ключей на этом сайте вы можете быть уверены, что получите именно тот продукт, который вам нужен.

Ключи за полцены: скидка 50% по промокоду SGO50


Дополнительные скидки: лучший выбор для работы и учёбы — со скидкой 55% по промокоду SGO55.


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Не стоит медлить, ведь распродажа скоротечна и может завершиться досрочно в любой момент. Переходите на сайт GoDeal24.com и покупайте лицензионные ключи для продуктов Microsoft по максимально низким ценам.

Безопасно и надёжно оплатить покупку можно с помощью банковской карты, привязанной к PayPal или непосредственно со счёта PayPal. Как это сделать?

Перейдите на страницу оплаты на вкладке Payment Information и продолжите в гостевом режиме или зарегистрируйте аккаунт и войдите в него. Выберите оплату через сервис Cwalletco.



Перейдите в раздел Order Review и на странице оплаты нажмите Place Order.



Нажмите Choose Payment Method, а затем на Process Order.






Появится страница для оплаты через PayPal или банковскую карту, привязанную к PayPal. Оплатите покупку и получите ключ для активации нужного вам продукта.



Остались вопросы? Требуется помощь?

Специалисты GoDeal24 готовы ответить на любые вопросы касательно покупки лицензионных ключей и активации ПО. Чтобы связаться с ними, достаточно направить письмо с вопросом по электронной почте на адрес service@godeal24.com, они ответят максимально оперативно.

Экономить деньги в 2021 году с GoDeal24 очень просто. Не упустите возможность воспользоваться низкими ценами на распродажах, которые проводит этот сайт. Попрощаемся с 2020 и поприветствуем новый, 2021 год!



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