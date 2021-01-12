Ещё не утих дух Нового года, Рождества и распродаж, которые проводятся в этот период. Сайт Godeal24 не остался в стороне от праздников и предлагает огромные скидки на лицензионные ключи для Windows и Office. Если вы давно хотели проагрейдить софт на своём компьютере, сейчас самое время воспользоваться такой возможностью.
Лицензионный софт пользуется огромной популярностью среди покупателей в интернет-магазинах, поэтому многие сайты регулярно проводт распродажи, на которых ключи для активации популярных операционных систем, программ и игр можно приобрести с большими скидками. Godeal24 не исключение, этот сайт запустил новогоднюю суперраспродажу и предлагает большой выбор ключей для различных продуктов Microsoft. С сегодняшнего дня и до конца января все товары на этом сайте из категории Software можно приобрести со скидками до 55%.
Эксклюзивное комбо-предложение: купите один продукт, ещё один получите в подарок
Комбо № 1: идельно для владельцев небольших бизнесов и людей, которым важна безопасность и функциональность. Включает в себя программы из набора Office, а лицензия на использование Windows 10 предоставляется бесплатно. Такой выгоды больше никогда не будет.
- Office 2019 ProPlus Key (ключ Windows 10 Professional Key бесплатно) – $34.84
- Office 2016 ProPlus Key (ключ Windows 10 Professional Key бесплатно) – $23.56
- Office 365 Account (ключ Windows 10 Professional Key бесплатно) – $18.44
Комбо № 2: для тех, кто использует все возможности интернета (электронную почту, оплату счётов, стриминг и т. п.)
- Office 2019 ProPlus Key (ключ Windows 10 Home Key бесплатно) – $35.86
- Office 2016 ProPlus Key (ключ Windows 10 Home Key бесплатно) – $24.59
- Office 365 Account (ключ Windows 10 Home Key бесплатно) – $18.13
GoDeal24.com — сайт, который продаёт подлинные лицензионные ключи клиентам по всему миру. При покупке ключей на этом сайте вы можете быть уверены, что получите именно тот продукт, который вам нужен.
Ключи за полцены: скидка 50% по промокоду SGO50
- Windows 10 Professional Key – $7.59
- Windows 10 Home Key – $8.16
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Key – $9.13
- Windows Server 2019 Standard Key – $16.06
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- Office 2016 Home and Student Key – $35.41
- Office 2019 Home and Student Key – $36.89
- Office 2016 Home and Business Key for Mac – $43.55
- Office 2019 Home and Business Key for Mac – $51.51
- Visio Professional Plus 2019 – $19.67
- Project Professional Plus 2019 – $23.11
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Не стоит медлить, ведь распродажа скоротечна и может завершиться досрочно в любой момент. Переходите на сайт GoDeal24.com и покупайте лицензионные ключи для продуктов Microsoft по максимально низким ценам.
Безопасно и надёжно оплатить покупку можно с помощью банковской карты, привязанной к PayPal или непосредственно со счёта PayPal. Как это сделать?
Перейдите на страницу оплаты на вкладке Payment Information и продолжите в гостевом режиме или зарегистрируйте аккаунт и войдите в него. Выберите оплату через сервис Cwalletco.
Перейдите в раздел Order Review и на странице оплаты нажмите Place Order.
Нажмите Choose Payment Method, а затем на Process Order.
Появится страница для оплаты через PayPal или банковскую карту, привязанную к PayPal. Оплатите покупку и получите ключ для активации нужного вам продукта.
Остались вопросы? Требуется помощь?
Специалисты GoDeal24 готовы ответить на любые вопросы касательно покупки лицензионных ключей и активации ПО. Чтобы связаться с ними, достаточно направить письмо с вопросом по электронной почте на адрес service@godeal24.com, они ответят максимально оперативно.
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